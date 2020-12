Noleggio auto Avis più monopattino elettrico: a chi è rivolto

Noleggio auto Avis più monopattino elettrico. All’inizio, per lo spostamento lungo o medio, usi la macchina a noleggio breve, per qualche giorno. Dopodiché, arrivato lì dove non vuoi più spingerti oltre, ecco la tavoletta con le rotelle. Così, la società di noleggio cerca di intercettare un fenomeno, anche se le previsioni sono misteriose in materia: non è dato sapere se e quanto la moda durerà, con diversi sindaci che ora cominciano a non amare più come prima i monopattini.

Noleggio auto Avis più monopattino elettrico: come

Si chiama Avis Urban Way: il richiamo alla città è evidente. C’è il monopattino elettrico pieghevole Xiaomi Essential. Con una portata massima di 100 kg, ha 30 km di autonomia e velocità fino a 25 km/h. Pesa 12 kg e, una volta ripiegato, misura cm 108 x 43 x 49. L’acceleratore è il classico pulsante sul manubrio destro, mentre a sinistra trovi il campanello e il freno che attiva un doppio sistema, con freno a disco posteriore e freno elettronico anteriore.

Il servizio è fornito in collaborazione con e-Monho ed è disponibile presso selezionate agenzie. Il servizio Avis Urban Way è soggetto a termini e condizioni specifici da sottoscrivere in fase di ritiro della vettura.

Evoluzione del noleggio: c’è anche lo scooter

D’altronde, un po’ tutte le società di noleggio lo fanno. Fra le più attive, Locauto. Si cerca anche di dare un altro mezzo per spostamenti più veloci, per esempio uno scooter. Magari elettrico. Una sorta di offerta a 360 gradi, dalla vettura allo scooter, passando per la bici e il monopattino.

Il nostro suggerimento è di verificare attentamente tutte le possibili penali per incidenti, danni, furti. Che riguardano sia l’auto sia il monopattino sia qualsiasi altro mezzo preso a noleggio. Sono le franchigie: i rimborsi che restano a carico del cliente. A meno che si paghi una tariffa più elevata, cancellando la responsabilità.

