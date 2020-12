Tariffa oraria 6-12 ore noleggio Locauto: cos’è? Una recente novità nel settore dell’affitto delle vetture. Su misura per chi deve organizzare uno spostamento rapido, un viaggio di poche ore, o una tratta con rientro in giornata. Una sorta di car sharing prolungato, un mini noleggio breve. Trattasi dell’evoluzione moderna del noleggio auto, per andare incontro alle esigenze particolari di qualunque consumatore. Obiettivo: risparmiare fino al 40% rispetto alla tariffa standard giornaliera di noleggio.

Tariffa oraria 6-12 ore noleggio Locauto: le regole

Vale tuttavia la pena rammentare le regole di questa formula. Per sfruttarla appieno e per non incorrere in eventuali penali (a proposito, leggere bene il contratto prima di firmarlo). Un esempio: prendi la vettura alle 9 di mattina e la riconsegni entro le 15 nello stesso ufficio, o in un ufficio differente, utilizzando la tariffa 6H. Oppure la riconsegni entro le 21 con la tariffa 12H. Un quarto o metà giornata, a tua scelta.

Le tariffe orarie 6/12H sono disponibili prenotando attraverso il sito Locauto, l’App, il Call center o direttamente presso un ufficio di noleggio. Perché? Non si passa per broker esterni. La tariffa oraria 6H viene applicata automaticamente dal sistema di prenotazione per noleggi con durata inferiore o uguale alle 6 ore. Quella 12H durata compresa fra 7 e 12 ore. Occhio: in caso di restituzione oltre l’orario di previsto rientro, il sistema effettua il ricalcolo della durata del noleggio e applica la tariffa corrispondente: dopo le 13 ore, pertanto, si applica la migliore tariffa giornaliera disponibile.

Target: risparmio massimo possibile sul noleggio ultra breve

La tariffa 6H è calcolata con una percentuale di sconto del 40% rispetto alla corrispondente tariffa giornaliera. Mentre la 12H ha lo sconto del 20%. Meno la usi, più risparmi. Una logica comprensibile, preziosa per la stessa società di noleggio, che rimette così in fretta in circolo le macchine.

