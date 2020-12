Il sindaco di Milano Sala vuole dimezzare la mobilità personale motorizzata. A nostro giudizio, è discutibile il programma dell’attuale primo cittadino, che si ricandida, limitatamente alla mobilità. Lo dice il nuovo Piano Aria e Clima, elaborato dalla giunta. Tutto in discussione in consiglio: si parla di misure in vista del 2030 e poi del 2050.

Il sindaco di Milano Sala vuole dimezzare la mobilità personale motorizzata: quale obiettivo

Target numero uno: ridurre l’inquinamento atmosferico, contribuire alla prevenzione dei cambiamenti climatici, definire le linee guida di adattamento per il territorio del Comune di Milano. Per tutelare il diritto alla salute, equità e giustizia. A favore dell’inclusione sociale. In protezione delle fasce deboli della popolazione. Milano deve divenire città carbon neutral per il 2050.

C’è un programma nel programma: Slow Milano, una città che si muove in modo fluido, flessibile e sostenibile. Si vuole trasformare entro il 2050 la mobilità personale in una mobilità attiva (città ciclopedonale), intermodale e basata su un approccio Mobility as a Service. In tre modi.

Dimezzare la mobilità personale motorizzata;

istituire una Zero Emission Zone; creare un’area pilota carbon neutral con mobilità personale attiva; ridurre del 50% la superficie dei parcheggi su strada e ridurre la superficie dei parcheggi.

Sempre meno parcheggi al Sole

Ci sarà la riduzione della superficie dei parcheggi pubblici direttamente esposta alla radiazione solare. Sì a soluzioni in verticale. Via el auto su strada per favorire altri mezzi. Eppoi potenziare lo sharing, il trasporto pubblico e le due ruote per ridurre il tasso di auto per abitante. La sosta per residenti deve cominciare ad andare sotto o sopra, ossia in soluzioni più in struttura.

Così che i cittadini residenti si abituino a utilizzare al meglio, e a costo sostenibile, la sosta in struttura, permettendoci di liberare spazio in strada.

Auto anti Covid: cosa di dimentica

D’un tratto, ci si dimentica del Covid. E che l’auto ha salvato tutto contro il coronavirus. Mentre i mezzi pubblici sono stati pericolosissimi: viaggiava troppa saliva, assembramenti continui. La macchina, salvezza anti pandemia, ora viene rimessa in un angolino. Siamo certi che sia la strada giusta? I mezzi pubblici sono efficienti abbastanza?

Infatti, a favore dell’auto, ora Area C e Area B sono spente. E in futuro? Nella B, ci sarà una soglia chilometrica massima annua, stabilita in relazione alla classe di appartenenza e contabilizzata mediante apparati di monitoraggio satellitare. Circoleranno solo le elettriche. Prevista la realizzazione di una o più aree pilota Carbon Neutral con finalità dimostrative.

