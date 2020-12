Ram 1500 TRX testato al limite da TFLTruck | Video

Non c’è alcun dubbio che il Ram 1500 TRX abbia scosso il mercato delle performance e dell’off-road. Questo veicolo da 712 CV è stato costruito dalla casa automobilistica statunitense per divertirsi alle alte velocità in ambienti come il deserto ma può anche attraversare strade ricche di rocce.

Da quando è stato presentato, molti potenziali e futuri acquirenti del TRX hanno discusso del fatto che questo modello propone un carico utile e una capacità di traino inferiori rispetto al resto dei modelli della gamma Ram 1500.

Ram 1500 TRX: TFLTruck mette alla prova le capacità di carico e traino del nuovo pick-up

Con un carico utile massimo pari a 594 kg e una capacità di traino di 3674 kg, il Ram 1500 TRX si posiziona al di sotto, ad esempio, di un Ram 1500 Rebel Crew Cab 4×4 2021, equipaggiato con un Hemi V8 da 5.7 litri abbinato alla tecnologia mild-hybrid eTorque.

Quest’ultimo propone un carico utile massimo di 802 kg e una capacità di traino pari a 5089 kg. Inoltre, con il suo prezzo di partenza di 69.995 dollari (57.582 euro), il TRX è tutt’altro che economico.

I potenziali acquirenti che valutano il pick-up off-road come un veicolo da utilizzare per il divertimento nel fine settimana potrebbero doverlo usare anche per lavoro durante la settimana e quindi si chiedono se possa fare entrambe le cose in maniera efficiente.

I ragazzi di The Fast Lane Truck (TFLTruck) hanno recentemente messo le mani sul nuovo Ram 1500 TRX per effettuare diversi test. Gli esperti hanno messo a dura prova il pick-up Hellcat sul percorso Ike Gauntlet, utilizzato per effettuare stress test. Il percorso prevede discese e salite con dislivelli superiori a 283 metri.

Per scoprire maggiori informazioni sulla prova completa condotta da TFLTruck, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

