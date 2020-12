La Peugeot 208 è Auto dell’Anno 2020 in Argentina

La nuova Peugeot 208, lanciata a fine agosto in Argentina, ha ora un motivo in più per essere festeggiata. Ha infatti confermato la sua leadership nel segmento delle berline compatte per il terzo mese consecutivo. Come eco a questa performance commerciale, è stata premiata il 2 dicembre scorso come “Auto dell’Anno 2020” nella categoria “Produzione Regionale”, dai giornalisti membri del PIA (Periodistas de la Industria Automotriz). Si tratta peraltro del 21esimo premio ricevuto dalla nuova Peugeot 208 in tutto il mondo mentre è il primo vinto in Argentina.

Leader nelle vendite

A partire dal momento del lancio la nuova Peugeot 208 ha occupato, per il terzo mese consecutivo, il primo posto nelle vendite nel segmento B con una quota per lo stesso segmento pari al 26,6% nel solo mese di novembre. La Peugeot 208 insiste su un segmento già in crescita che rappresenta il 12,5% del mercato argentino a ottobre e il 13,3% a novembre.

La nuova Peugeot 208 viene prodotta presso lo stabilimento argentino di El Palomar e rappresenta quasi la metà delle vendite complessive che Peugeot realizza in Argentina.

Il 2 dicembre, i 28 membri della giuria del Periodistas de la Industria Automotriz hanno quindi assegnato alla nuova Peugeot 208 l’ambito titolo di “Auto dell’Anno 2020” nella categoria “Produzione Regionale”. Tutti i veicoli partecipanti al concorso erano dei nuovi modelli o comunque restyling recenti, ovvero diffusi a partire dal 1 dicembre 2019 e il 30 novembre scorso. Alla base del giudizio che ha condotto la Peugeot 208 all’assegnazione del titolo c’è il rapporto tra qualità, prezzo e innovazione della vettura. Lo scorso marzo, da noi in Europa, la 208 aveva già vinto l’ambito Car of The Year 2020.

C’è infine da dire che la Peugeot 208 riveste un ruolo importante nella produzione del marchio del Leone in Argentina. Per la produzione della nuova vettura, lo stabilimento di El Palomar ha subito una profonda trasformazione industriale che ha permesso il corretto utilizzo della nuova piattaforma CMP di casa PSA.

