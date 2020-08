Peugeot 208: il primo veicolo a sorgere sulla piattaforma CMP in Argentina

Verso la fine di luglio è partita presso lo stabilimento di El Palomar (in Argentina) la produzione della Peugeot 208. Questa è la prima mossa fatta dal gruppo francese per rilanciare uno dei suoi stabilimenti più moderni.

Con l’inizio della produzione della 208, il sito accoglie il primo veicolo ad essere prodotto con la nuova piattaforma CMP e segna il debutto di questo pianale in America Latina dopo un lungo lavoro di sviluppo che ha coinvolto anche questa fabbrica. Il progetto ha coinvolto circa 600 dipendenti provenienti dall’Europa e dall’America Latina che hanno dedicato oltre 8000 ore alla formazione dei team di produzione e circa 620.000 ore di lavoro nello sviluppo del progetto.

Peugeot 208: la nuova piattaforma CMP debutta in Argentina

Oltre a questo, la Peugeot 208 è stata oggetto di diversi test per un totale di 1,5 milioni di km in molti paesi fra cui Argentina, Brasile, Germania e Francia. Grazie all’investimento di 320 milioni di dollari, lo stabilimento di El Palomar ha subito una profonda trasformazione che lo ha convertito in un sito al top secondo gli standard di PSA. Oltre a questo, sono stati integrati diversi fornitori che hanno permesso di velocizzare i processi di produzione.

Jean Mouro, vicepresidente senior delle operazioni di PSA Monozukuri per l’America Latina, ha dichiarato: “La trasformazione del centro produttivo di El Palomar ha comportato l’ottimizzazione e il rinnovamento di un gran numero di processi, aumentando i livelli di qualità richiesti dalla nuova piattaforma CMP. Allo stesso tempo, ha reso necessario il trasferimento di alcuni fornitori all’interno del nostro stabilimento industriale, il che ha aumentato l’efficienza delle nostre operazioni e della nostra logistica. Nuova Peugeot 208 e la piattaforma CMP hanno rivoluzionato lo stabilimento di El Palomar, che oggi si colloca tra i migliori del gruppo a livello mondiale“.