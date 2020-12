DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris debutta anche in Spagna

DS Automobiles e Ines de la Fressange Paris hanno lavorato insieme per creare la bellissima DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris. Questo veicolo unisce tradizione e raffinatezza, lusso e dinamismo e stile ed eleganza. Il SUV compatto viene offerto soltanto nella colorazione Encre Blue con tetto Black Pearl Black.

Entrambe le tonalità sono accompagnate da dettagli Ines Red presenti sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni e al centro dei cerchi diamantati da 18”. Gli interni della vettura sono costituiti da materiali di qualità premium lavorati da artigiani francesi.

DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris: solo 50 esemplari arriveranno in Spagna

L’esclusivo rivestimento è il frutto di uno sviluppo comune tra DS Automobiles e Ines de la Fressange Paris. Nei loro laboratori, i tessitori si sono ispirati alle tecniche dell’intreccio della pelle e hanno realizzato un rivestimento specifico per la panca e gli schienali in un tessuto elegante e piacevole al tatto.

Il colore blu è accompagnato da parti in alcantara mentre il volante è rivestito in pelle da sellai che hanno seguito le indicazioni della casa automobilistica francese. La pedaliera, invece, è stata realizzata interamente in alluminio. Ogni esemplare dello speciale SUV sarà consegnato con un portafogli esclusivo della linea Marcia firmato da Ines de la Fressange Paris e da DS Automobiles.

Con questo modello, il marchio di PSA conferma le sue ambizioni in Europa in termini di emissioni di CO2 e lo propone con il motore diesel BlueHDi 130 abbinato a un cambio automatico.

Con il punteggio più alto nei test di sicurezza, la DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris propone tecnologie all’avanguardia come frenata d’emergenza fino a 140 km/h, cruise control, monitoraggio dell’angolo cieco, fari DS Matrix Led Vision, parabrezza oscurato, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria che emergono all’avvicinarsi del conducente, climatizzatore automatico con filtro dell’aria e navigatore con display touch HD da 10 pollici.

Le consegne della DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris inizieranno a gennaio 2021 prima in Francia e successivamente in Europa e nel resto dei continenti. In Spagna, DS Automobiles proporrà appena 50 esemplari al prezzo di 36.550 euro ciascuno.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI