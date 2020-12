Questa Jeep CJ7 di 36 anni fa sembra appena uscita dalla fabbrica

La Wrangler esiste da oltre tre decenni sul mercato. Prima che fosse introdotta, però, la Jeep CJ7 era il veicolo più popolare della casa automobilistica americana. Questo ci porta all’esemplare immacolato che vi proponiamo in questo articolo, il quale ha percorso appena 44.003 km negli ultimi 36 anni di esistenza.

Se ciò non bastasse, la CJ7 non è stata modificata, quindi ha mantenuto le sue caratteristiche originali. Come è possibile vedere nelle foto allegate all’articolo, il modello sembra essere in condizioni davvero ottime poiché le scritte e la verniciatura metallizzata color cannella sembrano non aver subito alcun danno. Anche i paraurti cromati e l’inserto della griglia sembrano in buone condizioni mentre in generale il veicolo è privo di ruggine.

Jeep CJ7: un esemplare del 1984 in ottime condizioni è in cerca di una nuova casa

Secondo quanto affermato dal rivenditore, questa Jeep CJ7 del 1984 ha trascorso gli ultimi 36 anni nel sud occidentale degli Stati Uniti. L’abitacolo si presenta un po’ essenziale rispetto a quanto siamo abituati oggi ma comunque è dotato di aria condizionata, sedili in pelle e radio AM/FM con lettore di cassette.

Dato il basso chilometraggio proposto dal fuoristrada, non sorprende che il rivestimento interno sia in ottime condizioni e abbia lo stesso aspetto di quando è uscito dalla fabbrica di produzione.

Per quanto riguarda le specifiche, purtroppo il venditore non rivela granché ma la CJ7 dovrebbe essere equipaggiata da un sei cilindri in linea da 4.2 litri con potenza di 99 CV e 261 nm di coppia massima. Accanto al propulsore dovrebbe esserci un cambio manuale a 5 rapporti che scarica la potenza tramite un sistema di trazione integrale.

Il venditore afferma che il veicolo dispone di una meccanica eccellente e il sistema di emissione originale è rimasto intatto. Arrivando al prezzo, questa speciale Jeep CJ7 è disponibile per 65.000 dollari (53.269 euro) che è più di una nuova Wrangler Rubicon.

