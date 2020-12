Acquisto veicoli: gli italiani spenderanno 33,5 miliardi di euro entro fine anno

La 27ª edizione del rapporto di fine anno condotto dall’Osservatorio Findomestic rivela come e quanto hanno speso gli italiani per determinate categorie di beni. Quest’anno l’indagine è ancora più importante in quanto consente di valutare gli effetti provocati dal coronavirus. Naturalmente, nello studio sono stati inclusi anche i veicoli sia nuovi che usati.

Anche se mancano ancora 15 giorni al termine del 2020, l’Osservatorio Findomestic afferma che i cittadini italiani spenderanno 33,5 miliardi di euro per l’acquisto di veicoli a due e quattro ruote e nuovi e usati al 31 dicembre. Parliamo di un calo pari al 15,7% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2019.

Acquisto veicoli: gli italiani spenderanno il 15,7% rispetto al 2019

In particolare, il famoso istituto di credito italiano ha affermato che 17 miliardi di euro saranno spesi per acquistare auto usate (-13,6% rispetto allo scorso anno) mentre 14,8 miliardi di euro per comperare nuove vetture (-19,3% rispetto al 2019). Complessivamente, parliamo di circa 2.494.500 passaggi di proprietà per quanto riguarda le auto usate e circa 862.000 immatricolazioni di nuove auto al 31 dicembre (-21,3% rispetto al 2019).

Parlando nello specifico delle regioni, l’Osservatorio Findomestic afferma che la Lombardia si posiziona al primo posto con il maggior numero di auto usate acquistate (circa 370.000). Al secondo posto troviamo il Lazio con 250.000 circa mentre al terzo la Campania con 244.000 circa.

Per quanto concerne le auto nuove, al primo posto troviamo sempre la Lombardia con 227.000 mentre in seconda e terza posizione abbiamo il Trentino-Alto Adige (192.000) e il Lazio (132.600). Infine, l’Osservatorio Findomestic afferma che il Trentino-Alto Adige si è posizionata al primo posto per calo di vendite rispetto al 2019 (-35,5%) mentre al secondo e terzo posto troviamo la Sardegna e la Valle d’Aosta.

