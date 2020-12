Peugeot Hybrid4 500 kW: svelate le caratteristiche del motore della LMH

Peugeot Sport e Total hanno svelato nelle scorse ore le caratteristiche tecniche del powertrain della loro hypercar LMH progettata per il campionato del mondo FIA-WEC. I team Peugeot Sport e Total hanno utilizzato l’esperienza e il loro know-how nell’ibridazione e nella competizione ai massimi livelli per sviluppare il motore ibrido Peugeot Hybrid4 500 kW per soddisfare i nuovi requisiti normativi del World Endurance Championship (WEC).

Fra le principali caratteristiche proposte dal Peugeot Hybrid4 500 kW abbiamo una tecnologia ibrida che combina un motore V6 biturbo da 2.6 litri da 680 CV (500 kW), collocato nella parte posteriore, e un propulsore elettrico da 200 kW disposto anteriormente.

Peugeot Hybrid4 500 kW: Peugeot Sport e Total svelano le caratteristiche del nuovo motore ibrido

Troviamo, inoltre, una batteria ad alta densità sviluppata congiuntamente da Peugeot Sport e Total (che vantano 25 anni di collaborazione), una trazione a quattro ruote motrici, un cambio sequenziale a 7 rapporti e un sistema di gestione intelligente per la trasmissione e il flusso di energia.

Quest’ultimo è un elemento molto importante per le prestazioni ed è stato sviluppato da François Coudrain, Powertrain Director del programma WEC di Peugeot Sport. La casa automobilistica francese ha attinto dalle proprie esperienze nell’endurance e in quelle di PSA Motorsport nel WRC per sviluppare un nuovo propulsore V6 biturbo da 2.6 litri. Tale powertrain è stato posizionato alle spalle del pilota e peserà 165 kg, oltre a scaricare sull’asfalto una potenza massima di 680 CV tramite le ruote posteriori.

In merito a ciò, François Coudrain ha dichiarato: “L’architettura del propulsore Peugeot Hybrid4 500 kW è la conseguenza dell’applicazione di un rigido regolamento tecnico del campionato FIA WEC. Inizialmente avevamo pensato di progettare un motore con un singolo turbo, ma ciò non ci avrebbe permesso di centrare l’obiettivo del baricentro del motore. Un V6 biturbo è la migliore soluzione tra tecnologia, peso, architettura, affidabilità e prestazioni“.

Il cambio sequenziale robotizzato a 7 marce (più retromarcia) sarà azionato elettricamente dalle palette al volante. Anche l’impianto frenante Brake By Wire, realizzato da Peugeot Sport, verrà gestito elettronicamente. Il pilota sarà in grado di regolare l’intensità del freno motore generato dal motore elettrico e la forza applicata ai dischi dalle pastiglie freni per ottenere una distribuzione elettrica rigenerativa idraulica ottimale.

La gestione dell’energia, sia in fase di accelerazione che di recupero, sarà molto fondamentale per le prestazioni e l’efficienza della vettura LMH. I liquidi di raffreddamento e i lubrificanti di motore e cambio utilizzati da Peugeot Sport in questa hypercar saranno un elemento chiave per il suo successo e saranno realizzati ad hoc da Total. Questi verranno progettati appositamente per un uso intensivo e garantiranno una lunga durata in un ampio range di temperature. Total ha anche sviluppato dei grassi specifici che sono il frutto dell’esperienza maturata nelle competizioni.

“Il motore elettrico sarà accoppiato ad una trasmissione ad unico rapporto molto leggera e ad alta efficienza e ad un inverter di ultima generazione che trasferirà la potenza dalla batteria al motore. Potrà utilizzare istantaneamente tutta l’energia messa a disposizione dalla batteria, grazie alle strategie del sistema di gestione energia del motore. L’esperienza acquisita da PSA Motorsport nelle gare WRC e Formula E ci aiuterà nello sviluppo di software per la gestione elettronica ed energetica (recupero di energia in frenata, potenza in accelerazione, tempo di risposta, ottimizzazione del consumo)“, ha specificato Coudrain.

La nuova batteria è stata sviluppata da Saft seguendo le indicazioni di Peugeot Sport

La batteria è stata sviluppata congiuntamente da Peugeot Sport e Saft, una filiale di Total. L’unità dovrà essere perfettamente integrata all’interno dell’auto e nei processi di gestione dell’energia del propulsore ibrido. Seguendo le specifiche indicate da Peugeot Sport, gli ingegneri di Saft hanno selezionato il miglior tipo di cella e sviluppato accumulatori adatti alla resistenza che privilegiano la potenza rispetto alla densità di energia.

Kamen Nechev, direttore tecnico di Saft, ha spiegato: “Il parametro principale sarà ottimizzare l’uso dell’energia immagazzinata nella batteria. Per farlo, ci vuole un tempo di carica estremamente breve, combinato con celle di stoccaggio ad alta capacità, per formare un pacchetto che fornisca la potenza massima il più rapidamente possibile. La soluzione più competitiva consiste nella gestione dell’ottimizzazione della ricarica e nella quantità di energia disponibile in tempo reale“.

La nuova batteria sarà collocata in un contenitore di carbonio all’interno della struttura monoscocca dell’hypercar LMH, dietro il conducente e sotto il serbatoio del carburante. Total è responsabile dell’omologazione della batteria che sarà assemblata in un nuovo laboratorio vicino Parigi.

Seguendo le normative, l’hypercar sarà dotata di sensori specifici che permettono di monitorare e trasmettere in tempo reale i livelli di potenza misurati a tutte e quattro le ruote per garantire la potenza massima specificata dalla “bilancia delle prestazioni” (BoP). Prima dell’inizio del programma di prove su pista alla fine del 2021, Peugeot Sport e Total proseguiranno con l’ingegnerizzazione.

