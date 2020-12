La nuova Spyder di Ares Design ispirata a Maserati è mozzafiato

Ares Design presenta Wami Lalique Spyder, una roadster dall’aspetto vintage così bella da togliere il fiato, tanto che a malapena possiamo credere che abbia avuto origine in questo secolo. Lalique è un produttore di cristalli francese e l’azienda funge da partner per il progetto, producendo una serie di abbellimenti in cristallo per la serie limitata di 12 esemplari che Ares intende costruire.

L’auto non è del tutto dissimile dal classico concept Project Wami ispirato a Maserati che Ares ha mostrato nel 2018, che a sua volta è stato ispirato dalla sorprendente Maserati A6G / 2000 Spyder del 1956 di Pietro Frua. Ma piuttosto che fare affidamento sui materiali da costruzione per auto convenzionali del secolo precedente, la Wami Lalique Spyder sarà formata da fibra di carbonio e alluminio modellato a mano, rendendo omaggio alle tecniche di produzione di auto sportive italiane del passato e allo stesso tempo incorporando leggerezza spaziale. materiali.

All’interno, l’abitacolo sarà rifinito in pelle dalla testa ai piedi, ad eccezione di caratteristiche come il cruscotto in quercia inglese con i suoi indicatori bianco su nero dall’aspetto vintage e l’applique in metallo spazzolato. Gli ornamenti in cristallo francese Lalique su misura saranno sparsi ovunque, in particolare sulle pelli delle porte, ognuna delle quali presenta una costellazione di gemme scintillanti.

“Con il progredire del lavoro, ora possiamo iniziare ad apprezzare veramente che macchina bella e unica stiamo creando insieme al nostro partner Lalique”, afferma il co-fondatore di Ares Design Dany Bahar. “È diverso da tutto ciò che abbiamo prodotto prima. La Wami Lalique Spyder sarà una gioia possederla, l’accessorio di lusso definitivo.”

Per ora, Ares Design non dice come farà muoverà la Wami Lalique Spyder a tiratura limitata, anche se siamo fiduciosi che la società riuscirà a mettere le mani su una dozzina di V8 da 4,7 litri costruiti dalla Ferrari come quello utilizzato in l’ultima Maserati GranTurismo.

Ti potrebbe interessare: Maserati A6G/2000 Frua: Ares Design porterà la vettura sul mercato in chiave moderna

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI