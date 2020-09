Alfa Romeo 4C: un esemplare immacolato è disponibile all’asta

L’Alfa Romeo 4C è una delle auto più iconiche realizzate dalla casa automobilistica di Arese. Scriviamo questo articolo per parlarvi di un bellissimo esemplare immacolato che è disponibile all’asta a Hurst, in Texas.

Si tratta di una 4C del 2018 che è stata utilizzata sempre come auto personale ed è rifinita in rosso con interni neri. Oltre a questo, abbiamo dei cerchi anteriori da 18″ e posteriori da 19″ e si presenta in perfette condizioni in quanto ha percorso poco più di 3220 km.

Alfa Romeo 4C: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare in perfette condizioni

L’equipaggiamento di serie include pinze freno Brembo con dischi forati, rivestimento in pelle con cuciture rosse a contrasto, impianto stereo Alpine, aria condizionata manuale, finiture in fibra di carbonio, tappetini con logo 4C, quadro strumenti digitale con schermo TFT da 7 pollici, alzacristalli e specchietti retrovisori esterni elettrici, palette al volante e borsa portaoggetti posteriore con serratura.

Questa bellissima Alfa Romeo 4C dispone anche di una pellicola protettiva per la vernice ed è accompagnata da tutti i documenti originali che dimostrano i vari tagliandi effettuati. L’ultimo è stato fatto a maggio di quest’anno in cui ad esempio è stato cambiato l’olio ed è stato installato un nuovo filtro dell’aria.

La potenza proviene sempre da un motore turbo a quattro cilindri da 1.75 litri che sviluppa 240 CV di potenza e 350 nm di coppia massima, abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 rapporti. La sportiva impiega 4,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 258 km/h.

In questo momento, l’Alfa Romeo 4C è disponibile all’asta su Bring A Trailer e si concluderà fra esattamente due giorni. Al momento della pubblicazione di questo articolo, l’offerta più alta piazzata è di 50.000 dollari (42.231 euro).

