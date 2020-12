Vauxhall lancia il nuovo store online nel Regno Unito

Vauxhall ha lanciato nel Regno Unito un nuovo negozio online, portando la sua esperienza direttamente nelle case degli acquirenti. Tutti coloro che acquisteranno tramite lo store online potranno accedere a grandi sconti. Gli acquirenti possono configurare, personalizzare la richiesta di finanziamento e ordinare interamente da Internet.

Grazie all’approvazione della finanziaria, che fornisce una risposta immediata e in tempo reale, e la conferma dell’ordine sempre online, non è mai stato così semplice ordinare una Vauxhall nuova di zecca. Una volta pronta, l’auto scelta potrà essere ritirata presso una concessionaria del brand di PSA.

Vauxhall: lanciato nel Regno Unito il nuovo store online con tanti sconti

In occasione del lancio, il negozio online offre sconti compresi tra 750 e 4000 sterline (819-4368 euro) su tutta la gamma di modelli. Inoltre, tutti gli ordini effettuati online comprendono un piano triennale di assistenza di Vauxhall Care con ritiro e consegna gratuiti. Se ciò non bastasse, gli ordini online effettuati entro l’11 gennaio 2021 ricevono anche un anno di assicurazione gratuita.

Lo store online di Vauxhall aiuterà i nuovi acquirenti a interagire con la rete di vendita al dettaglio del produttore da notebook, tablet e smartphone. Durante la fase di configurazione della nuova vettura, i clienti possono effettuare un vero e proprio tour con un esperto che risponderà a qualsiasi domanda sul veicolo e inoltre esporrà le caratteristiche principali del modello selezionato.

Con Vauxhall Online Store, i clienti possono richiedere finanziamenti sfruttando Vauxhall Finance e ricevere l’esito direttamente online. È possibile anche utilizzare lo strumento integrato Value My Vehicle per ottenere una valutazione stimata dell’eventuale veicolo da vendere. Dopo aver completato l’ordine, i clienti possono scegliere di ricevere la nuova auto direttamente a casa.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI