Edificio Villoresi sull’Autostrada dei Laghi: rimodernato. Hanno rimesso a nuovo lo storico ristorante di Autogrill, ma l’antica struttura resta. Dopo un intervento di ricostruzione conservativa, riaperto lungo l’A8, a pochi chilometri da Milano, l’Autogrill di Villoresi Ovest. Nato nel 1958 e simbolo del rilancio economico e industriale del Paese. Nel 1961 la rivista Life lo aveva in copertina a dimostrazione della modernità dell’Italia.

Edificio Villoresi sull’Autostrada dei Laghi: efficienza energetica

Modernizzazione sì, ma su una base storica. Nessun stravolgimento, però un notevole abbellimento. Non è stata fatta una tabula rasa da cui ripartire.

Ora ha vetri con elevate performance in termini di isolamento termico, l’impianto di climatizzazione è costituito da pompe di calore ad alta efficienza energetica per il recupero di calore di condensazione. Mentre l’acqua calda arriva agli impianti di lavaggio per abbattere del 50% l’utilizzo delle resistenze elettriche.

Le unità di trattamento e di ricambio dell’aria sfruttano gli scambi di calore e il raffreddamento naturale per la ventilazione degli ambienti quando si verificano le condizioni esterne ottimali. Il fabbricato è inoltre dotato di una sistema di regolazione a distanza degli impianti di illuminazione e climatizzazione. In più, ecco un impianto fotovoltaico da 20kW per produrre parte dell’energia necessaria.

Macchinari in interconnessione col web: monitoraggio costante

Le attrezzature quali macchine del caffè, forni, lavatazzine, impianto di lavaggio, piastre scaldapanini e frigoriferi sono interconnesse a un portale web. Così, si può monitorarne il funzionamento. Con la possibilità di gestire nuove ricette o variare i flussi operativi in tempo reale. Anche per gli arredi, materiali rispettosi verso l’ambiente e derivanti dal riutilizzo di scarti di lavorazione di prodotti adoperati nei punti vendita Autogrill.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI