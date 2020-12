Nuova campagna di marketing per la Chrysler Pacifica Hybrid

Il marchio Chrysler e l’attrice Kathryn Hahn (“Bad Moms”, “We’re The Millers”) collaborano ancora una volta per una nuova campagna pubblicitaria per Chrysler Pacifica Hybrid . Spanning televisione, digital e social media, compresi i canali Facebook, Twitter e Instagram del marchio Chrysler , la campagna “Drive a Hybrid” presenta Hahn come presentatore di giochi di disapprovazione che interroga i concorrenti sui meriti di guidare la Chrysler Pacifica Hybrid.

“La Chrysler Pacifica Hybrid è l’unico monovolume ibrido plug-in sul mercato e la nostra campagna” Drive a Hybrid “con Kathryn Hahn è un modo nuovo e coinvolgente per istruire le persone sui vantaggi della proprietà ibrida”, ha affermato Marissa Hunter, Head of Marketing, FCA – Nord America . “Con questa campagna, adottiamo un approccio diretto e spensierato per dare al nostro pubblico risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla proprietà ibrida, in un modo unico per Pacifica Hybrid e per i talenti comici di Kathryn”.

Debuttando con il nuovo video “Game Show”, lo spot di 30 secondi presenta Hahn come presentatore di un programma di domande e risposte in cui in modo concreto chiede ai concorrenti: “Perché non guidi un ibrido?” Poiché ogni partecipante risponde con alcuni falsi stimmi attribuiti ai veicoli ibridi, Hahn rifiuta le loro risposte, sottolinea le molte caratteristiche della Chrysler Pacifica Hybrid e che non c’è motivo per non possederne una.

“Ho avuto modo di realizzare il mio sogno di essere un presentatore di giochi e aiutare i clienti a realizzare i numerosi vantaggi di possedere un veicolo ibrido”, ha detto Kathryn Hahn. Il marchio Chrysler ha creato la campagna in collaborazione con Doner.

