Lancia Ypsilon festeggia i 35 anni con un record di vendite

La Lancia Ypsilon è, almeno per il momento, l’ultima superstite del marchio Lancia. La vettura, nonostante i tanti anni di carriera alle spalle, continua ad essere molto apprezzata ed il recente debutto della Ypsilon Hybrid, dotata dello stesso motore mild hybrid di Panda e 500, ha confermato le qualità del modello.

Oggi Lancia celebra i 35 anni della Lancia Ypsilon e il raggiungimento di un importante traguardo per la “fashion city car” come oramai questo modello viene definito dal brand. Sin dal suo debutto sul mercato, avvenuto con il nome di Y10, la Lancia Ypsilon ha conquistato tantissimi clienti raggiungendo in queste settimane la ragguardevole quota di 3 milioni di unità vendute.

Il successo della Lancia Ypsilon va avanti anche nel 2020. La vettura, oramai venduta solo nel nostro Paese, è oggi la seconda auto più venduta in Italia e leader del segmento B del mercato. Dopo la Fiat Panda, da tempo modello più venduto in Italia, gli automobilisti del nostro Paese continuano a puntare sulla Lancia Ypsilon.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia and Abarth Brands, commenta così il successo del modello: “Sono tre milioni le unità di Ypsilon vendute fino ad oggi a testimoniare come la nostra fashion city car rappresenti un prodotto ricercato e desiderato. Ypsilon è l’auto più venduta del segmento B e, nei primi undici mesi di quest’anno, ha stabilito un ulteriore primato: è la seconda vettura più venduta del mercato, dopo la Panda”

Napolitano, in qualità di capo del marchio Fiat per larea EMEA, sottolinea anche un altro importante successo: “proprio grazie a Ypsilon Hybrid Ecochic, insieme a 500 e Panda Hybrid, siamo riusciti con 100.000 unità a conquistare la leadership del segmento delle ibride! Sono orgoglioso di questi risultati e, con le novità che arriveranno, sono certo che proseguiremo il trend positivo di crescita”

Ypsilon Dreamers

Per celebrare, al meglio, il successo della sua Lancia Ypsilon il marchio lancia il progetto Ypsilon Dreamers. Si tratta di un progetto digital nato per festeggiare i 35 anni del modello e i 3 milioni di esemplari venduti. Il brand Lancia, con questo progetto, chiederà agli utenti di pubblicare attraverso i propri canali una o più foto con l’hashtag #YpsilonDreamers.

I racconti più originali e saranno poi raccolti in un video che sarà messo online sui canali web di Lancia. Da notare, inoltre, che il progetto ha una testimonial davvero speciale. Si tratta di Giulia Carla Bassani, nota anche con il nickname di @astro_giulia, studentessa di ingegneria aerospaziale e ricercatrice associata al Blue Marble Space Institute for Science oltre che influencer.

Il futuro della Lancia Ypsilon

Il recente aggiornamento della gamma, con il debutto della Ypsilon Hybrid, è solo il primo passo delle novità in arrivo per la parte finale della carriera della vettura. Con il debutto del MY 2021, infatti, la Ypsilon registrerà un nuovo aggiornamento della gamma con una dotazione più ricca e tecnologica, in grado di soddisfare al massimo le esigenze degli utenti.

Questo nuovo aggiornamento porterà la Lancia Ypsilon nell’ultima parte della sua lunga carriera. La vettura, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali, resterà sul mercato almeno per un altro paio d’anni in vista poi del debutto ufficiale del nuovo modello di Lancia. Con la nascita di Stellantis, infatti, il marchio Lancia non scomparirà.

In attesa di capire quali saranno i progetti di crescita futuri, sembra oramai confermato che nel futuro di Lancia ci sarà un nuovo B-SUV, sviluppato insieme ad altri B-SUV dei marchi di FCA per il mercato europeo. Con questo progetto, Lancia potrebbe tornare anche in alcuni mercati continentali, proponendosi come un modello ideale per la mobilità urbana.

Maggiori dettagli sul futuro di Lancia arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, tutta la community può partecipare al progetto Ypsilon Dreamers svelato oggi. I clienti interessati, invece, potranno acquistare la nuova Ypsilon Hybrid, modello destinato a diventare sempre più frequente sulle strade italiane.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI