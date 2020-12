Maserati MC20 avvistata sul Circuito di Fiorano di Ferrari | Video

Due prototipi della nuova Maserati MC20 sono stati avvistati in prova sul Circuito di Fiorano di Ferrari. Il video, pubblicato su YouTube da Varryx, mostra l’ultima supercar del Tridente che viene spinta al limite e a quanto pare sarà molto divertente da guidare.

Nonostante sia stato presentato come un prodotto Maserati al 100%, il nuovo motore V6 biturbo da 3 litri, con il suo sistema di combustione della precamera ispirato alla Formula 1 e con doppie candele e doppia iniezione, è probabilmente legato a Ferrari che già mette a disposizione due propulsori V8 per la casa automobilistica modenese. Tuttavia, al momento non c’è modo di mostrare questa cosa.

Maserati MC20: la nuova supercar del Tridente si diverta sul tracciato del cavallino rampante

Ad ogni modo, Maserati afferma che il nuovo Nettuno è in grado di erogare 630 CV e 730 nm di coppia massima che vengono scaricati sulle ruote posteriori attraverso una trasmissione a doppia frizione a 8 velocità con differenziale a slittamento limitato. Grazie a questi numeri, la Maserati MC20 raggiunge i 100 km/h partendo da 0 in meno di 2,9 secondi e una velocità massima di 325 km/h.

Lo storico marchio italiano ha anche annunciato che presto arriverà sul mercato una versione completamente elettrica della nuova supercar. Anche se i dettagli sono ancora scarsi, la MC20 a zero emissioni dovrebbe scattare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e raggiungere una velocità di punta di 310 km/h, oltre a un’autonomia superiore ai 322 km. La Maserati MC20 full electric dovrebbe debuttare nel 2022 come model year 2023 dopo la versione scoperta.

