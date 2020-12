Coppa Milano-Sanremo 2021: annunciate le nuove date

A causa del coronavirus, proprio come altri eventi, gli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo hanno deciso di posticipare la 12ª edizione della manifestazione al 6-8 maggio 2021. Inizialmente, l’evento avrebbe dovuto tenersi dal 25 al 27 marzo 2021. In questo modo, gli organizzatori hanno la possibilità di mettere a punto un evento nelle migliori condizioni di sicurezza possibili per tutti i partecipanti.

La Coppa Milano-Sanremo 2021 andrà ad aprire il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 organizzato da ACI Sport, per la prima volta al mondo. Si tratta di un campionato riservato alle gare di regolarità classica che comprende anche la Targa Florio Classica, il Gran Premio Nuvolari e la Coppa d’Oro delle Dolomiti.

Coppa Milano-Sanremo 2021: gli organizzatori hanno annunciato le nuove date dell’evento

In merito a ciò Giampaolo Sacchini, CEO di Equipe Grand Prix (l’azienda che si occupa di organizzare la rievocazione storica), ha dichiarato: “Purtroppo lo scorso anno ci siamo visti costretti ad annullare la gara a meno di un mese dal via, senza avere l’opportunità di riposizionarci in un calendario già di per sé troppo fitto e affollato di eventi in rapida successione. A questo proposito abbiamo deciso di posticipare la manifestazione a maggio del prossimo anno per avere l’assoluta certezza che a quel momento possano sussistere tutte le migliori condizioni sanitarie, a nostro giudizio indispensabili per effettuare la XII edizione della Rievocazione Storica in assoluta serenità, per i partecipanti e per gli stessi organizzatori. Questo anche alla luce del fatto che la Coppa Milano-Sanremo andrà, per la prima volta, ad aprire il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021“.

Maurizio Cavezzali, presidente del comitato organizzatore, invece ha affermato: “Si tratterà di un’anteprima assoluta perché nei suoi 115 anni di gloriosa storia la Coppa Milano-Sanremo non si è mai disputata nel mese di maggio, in quanto appuntamento che tradizionalmente apriva la stagione agonistica e, in particolare, che rinverdiva lo spirito originario dei primi gentlemen driver che l’animarono, desiderosi di sfidarsi sulle polverose strade che da Milano conducevano alla Riviera dei Fiori. A nome dell’organizzazione, un ringraziamento particolare va a tutti gli organismi direttivi di ACI Sport e Aci Storico che ci hanno supportato attivamente nella nuova e non facile collocazione temporale“.

Oltre a questa novità interessante, abbiamo anche il ritorno del Comune di Sanremo come teatro del gala dinner conclusivo e qui si terranno anche le premiazioni. Le iscrizioni alla Coppa Milano-Sanremo 2021 sono ufficialmente aperte. Potranno partecipare tutte le auto costruite tra il 1906 e il 1990 e munite di passaporto F.I.V.A., di fiche F.I.A. Heritage, di omologazione A.S.I., fiche A.C.I. Sport o ancora appartenenti a un registro di marca. Infine, gli organizzatori stanno lavorando per aggiungere una nuova categoria riservata esclusivamente alle supercar di ultima generazione.

