Auto usate: -5% di passaggi di proprietà registrati a novembre 2020

A differenza del mercato delle nuove auto, che non sembra dare ancora segni di ripresa, le vendite di auto usate in Italia sembrano essere ripartite. A causa del coronavirus, questa parte del mercato ha registrato pesanti perdite a marzo e aprile mentre a maggio, giugno e luglio sono arrivati i primi segnali di ripresa. Agosto è stato il primo mese in crescita e il trend è continuato anche a settembre e ottobre.

Nonostante il periodo positivo, però, Automobile Club d’Italia (ACI) riporta che novembre si è chiuso con un -5% rispetto allo stesso mese ma dello scorso anno. In particolare, durante l’intero mese scorso sono stati effettuati 244.112 passaggi di proprietà di auto usate rispetto ai 256.856 registrati 12 mesi fa.

Auto usate: ACI ha registrato oltre 244.000 passaggi di proprietà effettuati a novembre 2020

Sono aumentate però le radiazioni (pratica burocratica da effettuare prima di rottamare o esportare una vettura) con il 22,8% in più (144.185) rispetto a novembre 2019 (117.435). La crescita delle radiazioni fa ben sperare in quanto solitamente si rottama una vecchia auto per acquistarne una più moderna, sicura e meno inquinante.

Analizzando il periodo gennaio-novembre 2020 (quindi i primi 11 mesi dell’anno), possiamo vedere che le vendite di auto usate sono calate del 14,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, parliamo di 2.445.171 passaggi di proprietà effettuati contro 2.862.048. Sempre nello stesso arco temporale, le radiazioni sono diminuite del 16% da 1.408.614 a 1.182.890.

Per quanto riguarda le due ruote, si è registrato un incremento dell’11,4% dei passaggi di proprietà a novembre 2020 rispetto a novembre 2019 con 35.621 anziché 31.985. Anche le radiazioni sono aumentate del 4,8% durante il mese scorso con 9161 registrate contro le 8742 dello stesso mese ma dello scorso anno.

Nel periodo gennaio-novembre, invece, abbiamo delle flessioni anche nel mercato delle moto usate. Parliamo di un -3,2% dei passaggi di proprietà (505.425 vs 522.077) e un -17,9% (87.249 vs 106.290).

