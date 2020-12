Jeep Compass adesso costa di più in Brasile

Jeep ha deciso di applicare un aumento di prezzo in Brasile alla Jeep Compass che riguarda dicembre. In particolare, il listino dei prezzi è aumentato di 1900 R$ (309 euro) fino a 3200 R$ (521 euro), a seconda della versione scelta. Questo nuovo aumento è però inferiore a quello precedente, compreso tra 2500 R$ (407 euro) e 4300 R$ (700 euro).

Adesso, la Compass parte in Brasile da 130.690 R$ (21.302 euro), ossia 1900 R$ in più rispetto a prima. A questa cifra si ottiene la versione Sport 2.0 flex con cambio automatico a 6 velocità e trazione anteriore che precedentemente costava 128.790 R$ (20.992 euro). Per quanto riguarda la versione Longitude, il prezzo è cresciuto di 2100 R$ (342 euro), da 142.390 R$ (23.208 euro) a 144.590 R$ (23.567 euro).

Jeep Compass: il brand americano aumenta i prezzi del SUV in Brasile

La Jeep Compass Limited, invece, è passata da 162.590 R$ (26.501 euro) a 164.990 R$ (26.892 euro), con un aumento di 2400 R$ (391 euro). Sempre per la Longitude ma con motore diesel da 2 litri, cambio automatico a 9 rapporti e trazione integrale, il prezzo è lievitato di 1700 R$ (277 euro), passando da 180.990 R$ (29.499 euro) a 183.690 R$ (29.939 euro).

Le versioni Limited e Trailhawk ora costano 202.990 R$ (33.085 euro) contro i precedenti 199.990 R$ (32.596 euro), quindi sono 3000 R$ (488 euro) più costose. Infine, la Jeep Compass S ha raggiunto 220.690 R$ (35.970 euro) rispetto ai 217.490 R$ (35.448 euro), quindi un aumento di 3200 R$ (521 euro).

Dotata di motori 2.0 flex e 2.0 diesel, il SUV di medie dimensioni sviluppa una potenza massima di 165 CV. In alternativa, è possibile optare per il Multijet II da 2 litri che produce 170 CV e 350 nm di coppia massima.

L’anno prossimo, Jeep prevede di lanciare in Brasile la versione ibrida 4xe con motore Firefly turbo 1.3 da 240 CV e batteria agli ioni di litio. Questa variante della Jeep Compass verrà importata dall’Italia dove viene prodotta nello stabilimento di Melfi.

