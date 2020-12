Ram 1500 2021 debutterà domani in Brasile

Sono passati oltre 10 anni da quando Ram è diventato un marchio indipendente e proseguirà con l’espansione del suo portfolio di veicoli in tutto il mondo in diversi mercati. Nel 2005, ad esempio, Ram ha lanciato il suo Ram 2500 in Brasile, offrendo agli acquirenti brasiliani un pick-up heavy duty per svolgere il proprio lavoro in modo impeccabile.

Inoltre, l’introduzione del 2500 di quarta generazione avvenuta lo scorso anno ha permesso l’aumento sostanziale delle vendite. Questo ha portato la casa automobilistica statunitense a rivalutare il mercato brasiliano. Inoltre, il boom di vendite registrato da Fiat, grazie all’ultima generazione del Fiat Strada, rappresenta un’ulteriore conferma per FCA del mercato dei pick-up in forte crescita in Brasile.

Ram 1500: il modello brasiliano verrà presentato domani

Detto ciò, Ram Brasile ha pubblicato un teaser nelle scorse ore che mostra parte del frontale del Ram 1500 e la data giovedì 10 dicembre 2020. Ciò significa che domani verrà presentato ufficialmente il Ram 1500 2021 per il mercato brasiliano.

Recentemente, sono state pubblicate in rete alcune foto spia di un paio di prototipi di Ram 1500 Rebel Crew Cab 4×4 avvistati mentre erano fermi in un’area di sosta in Brasile. Sebbene entrambi i pick-up full-size presentassero poco camuffamento, è chiaro che il modello con specifiche brasiliane avrà pochissime modifiche rispetto al veicolo venduto negli Stati Uniti.

Attualmente, il Ram 2500 Laramie Crew Cab 4×4 2020, con motore turbodiesel Cummins a sei cilindri in linea da 6.7 litri, è l’unico modello disponibile all’acquisto in Brasile. A quest’ultimo dovrebbe aggiungersi il Ram 1500 Rebel che a sua volta potrebbe essere l’unica variante del pick-up di mezza tonnellata acquistabile nel grande paese sudamericano.

I due prototipi catturati in Brasile erano entrambi equipaggiati dal motore Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 401 CV e 556 nm di coppia massima. Non ci resta che attendere domani per scoprire maggiori informazioni sul veicolo.

