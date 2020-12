Il 14% delle Peugeot 2008 prodotte a Vigo sono elettriche

Il 14% delle Peugeot 2008 prodotte nello stabilimento del Gruppo PSA a Vigo ha un motore100% elettrico, che ha 310 chilometri di autonomia “zero emissioni”, 136 cavalli e 434 litri di bagagliaio.

“Alla fine del 2019, il Centro di Vigo ha aperto una nuova tappa della sua lunga esperienza nella produzione di veicoli elettrificati con il lancio della produzione della Peugeot e-2008, un SUV con cui l’impianto ha debuttato con la piattaforma multienergetica CMP. È passato poco più di un anno da questo traguardo e l’e-2008 rappresenta già il 14% della produzione totale del modello “, ha sottolineato il direttore dello stabilimento galiziano, Ignacio Bueno.

In questo senso, Bueno ha evidenziato il “successo” di questa variante e degli impianti del gruppo, che grazie alla flessibilità delle piattaforme multienergie si possono adattare alla domanda di auto ‘zero emissioni’.

“Oggi, una Peugeot 2008 su sette prodotta a Vigo appartiene a questa variante elettrica, cifra destinata a crescere. La Spagna non può essere lasciata indietro in questa rivoluzione elettrica. Oltre al Piano Moves II, dobbiamo investire in punti di ricarica e infrastrutture per questo tipo di veicoli “, ha dichiarato il direttore generale di Peugeot per Spagna e Portogallo, Joao Mendes.

Con 4,63 metri di lunghezza, 2,60 metri di passo e 434 litri di spazio nel bagagliaio, la Peugeot e-2008 è “un punto di riferimento in termini di spazio interno” nel suo segmento. Con 310 chilometri di autonomia, può circolare al di fuori dell’ambiente urbano.

