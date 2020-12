PSA: Free2Move lancia Car on Demand

Free2Move ha lanciato Car on Demand, una nuova offerta di abbonamento per auto. Che siano privati ​​o professionisti, i clienti possono sottoscrivere un servizio di abbonamento mensile, ultra flessibile e su misura che consente loro di avere un veicolo per diversi mesi, senza alcun impegno di durata garantendo il controllo del loro budget. Distribuito da giugno, Car On Demand offre più di 3.000 veicoli in Francia. Questa offerta è più adatta che mai a questo periodo di incertezza, dove individui e professionisti hanno bisogno di soluzioni che si adattino alle loro esigenze di flessibilità.

A seconda delle esigenze del momento, del budget e del chilometraggio previsto, il cliente seleziona il proprio piano di abbonamento e il proprio veicolo sul sito di Free2Move, sezione Car On Demand. Sceglie quindi il suo veicolo tra gli ultimi modelli Groupe PSA con il motore di sua scelta (termico, elettrico o ibrido).

Il veicolo selezionato, nuovo o recente, è verificato ed etichettato da SPOTICAR, la nuova etichetta usata delle reti ufficiali PEUGEOT, CITROËN e OPEL in Europa. Il cliente si vede consegnato il veicolo all’indirizzo di sua scelta. Può quindi cambiare veicolo quando lo desidera, modificare il suo chilometraggio mensile o fare una pausa tra due veicoli. Può anche interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento senza penalità. Per usufruire di una tariffa ancora più conveniente.

Creato a settembre 2016, il marchio Free2Move riunisce tutti i nuovi servizi di mobilità di Groupe PSA per soddisfare le diverse esigenze di viaggio dei suoi clienti privati ​​e professionali, sia per 1 ora, 1 giorno, 1 mese o più.

Gli utenti hanno accesso su un’unica piattaforma a un servizio di car sharing, noleggio a breve e medio o lungo termine, nonché soluzioni di supporto alla transizione energetica e alla gestione della flotta per i professionisti.

Possono inoltre accedere a stazioni di ricarica, autisti privati ​​e parcheggi riservati. Free2Move oggi è presente in 170 paesi con 1,2 milioni di clienti attivi. Tutti i servizi di mobilità sono accessibili dall’applicazione free2move.com e dal sito web ufficiale.

Ti potrebbe interessare: Emov diventa parte della piattaforma di mobilità Free2Move di PSA

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI