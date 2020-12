Noleggio auto medio termine di Locauto: cosa prevede? Va forte una via di mezzo fra noleggio breve e lungo. Di che parliamo? L’affitto breve dura da un giorno a un mese, quello medio da un mese a un anno, mentre il nolo lungo va da un anno a cinque anni. Sono soluzioni sia per aziende, partite Iva, sia per privati senza partita Iva. Fra le società più attive nel nolo medio, c’è Locauto.

Noleggio auto medio termine di Locauto: l’offerta

La compagnia propone il noleggio plurimensile Locauto Mese+: la formula con un canone a partire da 540 euro al mese, Iva inclusa, da uno a 6 mesi, con 3.500 km/mese inclusi in tariffa e un conducente aggiuntivo gratuito. Se i km inclusi non dovessero bastare, eventuali chilometri extra verranno consuntivati a chiusura del noleggio al costo di 0,24 euro/km.

Interessante anche il Locauto Mese+ Light: il primo mensile “pay-per-use”: la formula di noleggio flessibile e alla portata di tutti, da uno a 3 mesi, con 900 km/mese inclusi, a partire da 299 euro al mese. Con eventuale extra costo per chi sfora la percorrenza: ancora 0,24 euro/km.

Proposte per i neopatentati: raro

Di solito, le compagnie di noleggio tengono il più alla larga possibile i neopatentati: quelli che hanno preso la patente da meno di un anno. Il motivo? Causano più incidenti, essendo poco esperti: questo dicono le statistiche. LocautoYoung consente anche i neopatentati possono noleggiare un’auto con copertura completa a partire da 60 euro al giorno. Disponibile anche per noleggi da uno a 12 mesi, a partire da 33 euro al giorno: è il medio termine.

In alternativa neopatentati possono noleggiare anche una vettura da 30 a 365 giorni all’incredibile prezzo di 33 euro al giorno. La raccomandazione è però di controllare le clausole che riguardano le franchigie in caso di sinistro: incidente, danno, furto.

