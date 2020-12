USP presenta Maserati MC20 in Svizzera

L’agenzia di live marketing con sede a Thalwil USP ha supportato Maserati secondo le proprie informazioni nella pianificazione e realizzazione dei “Private Preview Days” in Svizzera in un totale di tre località a Losanna, Zurigo e Lugano. Lo scopo del ciclo di eventi era quello di offrire al piccolo gruppo di ospiti un’esperienza esclusiva, personale ed emozionante con la MC20 – “MC” per Maserati Corse, “20” per il 2020 – al fine di suscitare interesse e attesa per la nuova super car della casa automobilistica del tridente.

Secondo il partner USP, gli eventi hanno incluso, tra le altre cose, una presentazione adeguata al marchio, inclusi supporti di comunicazione e di branding semplici e di alta qualità, video, effetti luminosi e sonori durante la presentazione dell’auto e presentazione professionale delle caratteristiche più importanti del nuovo modello. L’anteprima privata è stata completata da una suggestiva area lounge.

Per soddisfare i requisiti del Covid-19, l’agenzia ha sviluppato un concetto di protezione completo che ha consentito di implementare gli eventi senza rischi. Ad esempio, il viaggio del consumatore era orientato verso fasce orarie di un’ora con un massimo di 5-15 ospiti (a seconda delle esigenze del rispettivo cantone).

Ciò ha consentito di ricevere un massimo di otto gruppi al giorno. A causa delle posizioni generosamente disposte con molto spazio e del numero ridotto di persone per slot, sono state osservate le regole di distanza applicabili. Inoltre, gli ospiti sono stati registrati alla reception, ad esempio, per poter effettuare il tracciamento dei contatti, e sono state richieste maschere per l’intero evento di presentazione della Maserati MC20.

