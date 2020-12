Già 13 mila ordini per Fiat 500 elettrica

Luca Napolitano responsabile dei brand Fiat, Lancia e Abarth in area Emea ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti a proposito della nuova Fiat 500 elettrica in occasione della presentazione della partnership con Carrefour e Be Charge. L’importante dirigente del gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha infatti dichiarato che sono già oltre 13 mila i preordini per la prima auto completamente elettrica della principale casa automobilistica italiana.

Fiat 500 elettrica: già oltre 13 mila ordini per la vettura, lo ha confermato Luca Napolitano

Si tratta dunque di un’accoglienza straordinaria a livello globale per la nuova Fiat 500 elettrica che è destinata a diventare nei desideri dei dirigenti del gruppo Fiat Chrysler Automobiles un vero e propri punto di riferimento nel segmento delle vetture cittadine elettriche. A proposito di ciò Luca Napolitano ha dichiarato: “Abbiamo un obiettivo ambizioso: la Nuova 500 dovrà essere leader nel mondo delle vetture cittadine elettrificate”. Vedremo dunque se questo auspicio si trasformerà nei prossimi anni in qualcosa di concreto. Ricordiamo che Fiat 500 elettrica verrà prodotta a Mirafiori in 80 mila unità all’anno secondo i programmi di FCA.

