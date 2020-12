Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia a novembre, ottimi dati per Compass e 500

I modelli di FCA dominano la classifica di vendite in Italia a novembre, mese in cui il gruppo ha registrato vendite in crescita mentre l’intero mercato italiano è in calo. Non sorprende che al primo posto della classifica dei modelli più venduti in Italia a novembre ci sia la “solita” Fiat Panda. La segmento A del marchio italiano, infatti, è protagonista di mese di novembre positivo con 10.908 unità vendute ed una leggera crescita, nell’ordine di poche decine di unità, rispetto allo scorso anno. Per la Panda, a novembre, si registra una crescita del +1.5%.

Da notare che la Panda guida anche la classifica delle auto elettrificate. Nel corso del mese di novembre, infatti, sono state vendute ben 5.448 unità di Panda Hybrid, la versione mild hybrid della city car lanciata ad inizio 2020 e divenuta rapidamente il modello di riferimento della gamma della vettura in questi ultimi mesi. Per il prossimo futuro, come conferma il lancio della Nuova Panda, il marchio Fiat continuerà a puntare sulla versione mild hybrid.

Il debutto della versione aggiornata della Panda dovrebbe garantire un’ulteriore spinta alle vendite nel corso del prossimo futuro. Per la segmento A prodotta a Pomigliano d’Arco, quindi, il titolo di auto più venduta in Italia sarà al sicuro ancora per molto tempo, probabilmente sino alla fine della carriera che dovrebbe terminare non prima del 2022.

Ottimi risultati per 500 e le Jeep “italiane”

Tra i modelli più venduti in Italia a novembre troviamo la Fiat 500. La vettura, infatti, ha ottenuto un totale di 4.258 unità vendute nel corso dell’undicesimo mese dell’anno con un incremento del +76% nel confronto con i dati dello scorso anno. Da notare che a novembre sono state vendute anche 513 unità di 500 elettrica (il dato è incluso nel risultato complessivo della 500). La nuova elettrica di casa Fiat punta a stabilirsi su volumi mensili ancora maggiori, sfruttando anche gli incentivi, per diventare un importante riferimento della gamma Fiat nel corso del prossimo futuro.

Ottimi dati, inoltre, per la Jeep Compass. Il SUV prodotto nello stabilimento di Melfi ha raggiunto quota 3.680 unità vendute nel mese di novembre con un miglioramento del +60% rispetto allo scorso anno. La Compass 4xe, con le sue 923 unità vendute, è anche la ibrida plug-in più venduta in assoluto in Italia nel corso del mese di novembre. Il successo dell’ibrida di Jeep (che registra anche oltre 300 unità vendute dalla più compatta Renegade 4xe) rappresenta una prima conferma in merito alla strategia di puntare sull’ibrido nello stabilimento di Melfi. La Renegade si ferma a 3.298 unità vendute in Italia a novembre con un ottimo +39% rispetto allo scorso anno.

I modelli in calo

Non ci sono solo dati positivi per FCA in Italia a novembre. Oltre al caso Alfa Romeo, che continua a registrare dati negativi nonostante i buoni risultati dello Stelvio, il gruppo deve fare i conti con risultati insoddisfacenti per diversi modelli. E’ il caso, ad esempio, della Fiat 500X, che, in calo del -12% nel confronto con il mese di novembre dello scorso anno con un totale di 3.046 unità vendute, oppure della Fiat Tipo, che in attesa del restyling si ferma a 1.316 unità vendute, quasi dimezzando le vendite rispetto allo scorso anno (-45%). In calo anche la 500L che si ferma a 1.747 facendo registrare una riduzione del -6% delle vendite.

I dati del parziale annuo

Dopo 11 mesi di 2020, un anno inevitabilmente condizionato dalla pandemia, l’auto più venduta in Italia è la Fiat Panda che raccoglie un totale di 101 mila unità vendute con un calo del -20% nel confronto con i dati dell’anno precedente. Alle spalle della Panda c’è la Lancia Ypsilon che si ferma a 38 mila unità vendute con un calo del -30% rispetto ai dati del 2019. Sul terzo gradino del podio c’è la Renault Clio, con 29 mila unità vendute. Quarta e quinta posizione per due italiane. La 500X (in calo del -28%) Jeep Renegade (in calo del 27%) registrano entrambe 28 mila unità vendute.

