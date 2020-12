DS Automobiles nomina un nuovo amministratore delegato nel Regno Unito

DS Automobiles ha annunciato nelle scorse ore la nomina di Jules Tilstone come nuovo amministratore delegato della divisione UK. Tilstone ha ricoperto la carica di direttore commerciale europeo del marchio automobilistico francese dal 2017 ma adesso prenderà il posto di Alain Descat.

Con oltre 20 anni di esperienza in PSA, Jules Tilstone ha iniziato la sua carriera con il gruppo automobilistico francese ricoprendo il ruolo di responsabile commerciale, sviluppando la sua carriera in National Fleet e poi in Marketing, prima di passare a DS Automobiles nel 2014 per ricoprire la posizione di International Head of Marketing.

DS Automobiles: Jules Tilstone è il nuovo amministratore delegato della divisione UK

La sua nomina a direttore commerciale europeo per DS Automobiles avvenuta tre anni fa è stata determinante nella formulazione e nell’attuazione della strategia del marchio e degli sviluppi dei prodotti che hanno permesso al brand di PSA di diventare uno dei nuovi brand automobilistici in più rapida crescita in tutto il continente. Alain Descat lascia il Regno Unito per assumere la posizione di direttore marketing in Francia.

In merito a ciò, Tilstone ha dichiarato: “È un grande privilegio assumere il ruolo di amministratore delegato di DS Automobiles nel Regno Unito. Ho lavorato a stretto contatto con Alain negli ultimi anni e apprezzo tutto il duro lavoro e l’impegno che ha messo per sviluppare l’immagine del marchio DS nel Regno Unito. Non vedo l’ora di continuare a lavorare su questo“.

Egli ha proseguito dicendo: “Abbiamo un futuro entusiasmante davanti a noi come un nuovo marchio premium giovane e agile con l’elettrificazione al centro della nostra strategia. In Europa quest’anno venderemo più di Lexus e ci avvicineremo a Jaguar. Abbiamo un’enorme opportunità per offrire un’esperienza basata sul cliente estremamente chiara mentre cerchiamo di stabilire una presenza digitale senza soluzione di continuità, consolidando i nostri negozi e concessionarie DS e ci impegniamo a fornire la scelta tra un’esperienza digitale e fisica in ogni fase del viaggio. Il massimo del lusso per i nostri clienti è la scelta“.

Negli ultimi sei mesi, DS Automobiles ha aperto due nuove grandi concessionarie nel Regno Unito (DS Store Leicester e DS Store West London) e ha lanciato la sua piattaforma Virtual Showroom che permette di fare un tour virtuale a 360° con un esperto DS Advisor mentre questa settimana ha presentato il suo servizio di vendita online.

Jules Tilstone riferirà ad Alison Jones, amministratore delegato di PSA UK e vicepresidente senior del gruppo. Quest’ultima ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto a Jules nel ruolo di amministratore delegato di DS Automobiles nel Regno Unito. Jules ha già una comprovata esperienza di collaborazione con DS poiché il marchio è andato sempre più rafforzandosi in tutta Europa. Vorrei ringraziare Alain Descat per tutto il grande lavoro che ha svolto per sviluppare DS Automobiles in tutto il Regno Unito negli ultimi anni e gli auguro tutto il meglio per la prossima fase della sua carriera“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI