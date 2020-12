La Peugeot 3008 è Car of The Year 2020 negli Automobiles Awards

La Peugeot 3008 era stata rinnovata all’inizio di settembre con un restyling parecchio interessante che interveniva maggiormente sul frontale oltre che sull’introduzione di nuovi motori ibridi. La stessa Peugeot 3008 aveva già vinto il premio di Auto dell’Anno nel 2017, risultando la prima SUV a vincere l’ambito riconoscimento.

Ma molte volte la storia si ripete e durante la cerimonia, tenutasi in forma digitale, degli Automobiles Awards che si è svolta ieri a Parigi, la nuova PEUGEOT 3008 ha ricevuto il premio “Car of the Year 2020” assegnato dal pubblico. Tuttavia per Peugeot non sono finiti i riconoscimenti, visto che con l’e-Expert ha portato a casa anche il premio speciale della giuria e il marchio Peugeot è stato nominato “Brand of the Year” dagli amministratori delegati dei trentanove marchi partecipanti.

La terza edizione del premio ha messo in evidenza i produttori più interessanti

Per la terza edizione, gli Automobiles Awards hanno mirato a porre in evidenza i produttori più eccezionali e i produttori di attrezzature più innovativi del momento, assegnando un totale di circa cinquanta premi. Quest’anno i vincitori sono stati selezionati da una giuria presieduta da Arnaud Ducret. Solo il premio “Car of the Year 2020” viene assegnato dal pubblico che designa l’auto più eccezionale dell’anno fra tutte le categorie in concorso.

Il ballottaggio, che ha riunito 245.000 elettori, ha eletto in ex aequo la nuova Peugeot 3008 e la Porsche 911 S tra gli undici candidati in lizza. La nuova Peugeot 3008, presentata lo scorso settembre, con il suo nuovo fornisce una nuova era di modernità con un frontale ridisegnato e nuove luci posteriori Full LED. La scelta dei motori viaggia invece tra ibridi ricaricabili, benzina o diesel che vengono proposti per conciliare piacere di guida ed efficienza.

Il nuovo e-Expert, da parte sua, ha vinto il premio speciale della giuria nella categoria dei veicoli commerciali. Con il suo motore 100% elettrico il nuovo e-Expert offre due livelli di autonomia con percorrenze fino a 330 km nel ciclo di certificazione WLTP e consente così l’accesso ai centri cittadini senza alcuna restrizione.

