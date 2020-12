200.000 Peugeot 208 hanno già lasciato la fabbrica di Trnava

A Trnava Groupe PSA Slovakia ha annunciato di aver prodotto 200.000 veicoli della nuova generazione della Peugeot 208. Il veicolo numero 200 mila che è uscito dalla linea di produzione è stata la Peugeot 208 in un’attraente versione gialla GT Line. Sotto il cofano si nascondeva l’ultimo motore turbo a benzina a tre cilindri con una capacità di 1,2 litri marchiato EB2ADTD_B. Il veicolo dell’ultima generazione del modello Peugeot 208, che quest’anno ha vinto il premio European Car of the Year 2020, è pronto per l’esportazione a un cliente in Israele. Ciò conferma il grande interesse a lungo termine dei clienti per questo modello.

Lo stabilimento PSA di Trnava ha ottenuto l’omologazione per la sua produzione in serie nel luglio 2019. Tre mesi dopo l’inizio della produzione della versione termica, a Trnava è stata prodotta anche la prima versione 100% elettrica della e-208 a zero emissioni di CO2. Il cliente può quindi scegliere tra motori elettrici, benzina e diesel nell’ambito del concetto “Power of choice” nel caso della nuova gamma di modelli Peugeot 208.

Con il nuovo modello, tre nuove tonalità di colore sono state aggiunte a Peugeot 208: blu – Blue Vertigo, giallo – Jaune Faro e bianco perla – Blanc Nacre. Il sistema di azionamento di questo modello è montato su una nuova, moderna, flessibile ed ecologica piattaforma nota come CMP (Common Modular Platform). Con il nuovo veicolo, a Trnava è iniziata per la prima volta la pressatura di una parte della carrozzeria in alluminio.

La nuova generazione del modello Peugeot 208, prodotta a Trnava, ha già vinto numerosi premi. Nel marzo 2020, è stato il premio più prestigioso per l’Auto europea dell’anno 2020. I membri della giuria del nuovo modello Peugeot 208 hanno elogiato il suo design audace e le tecnologie utilizzate.

Il DNA del marchio, comprese le caratteristiche luci anteriori a LED, simili a tre artigli di bestia, è stato trasformato nel suo aspetto esterno. I caratteristici rivestimenti dei parafanghi e lo spoiler posteriore evocano una “figura d’angelo”. Il Peugeot i-Cockpit (display head-up, volante compatto e touch screen) impreziosito dall’innovativo quadro strumenti 3D non è solo estetico ma aumenta anche la sicurezza.

