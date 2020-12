Peugeot 208 ed e-208 “Migliore auto importata dell’anno” in Giappone

Groupe PSA Japan CO., Ltd. è lieta di annunciare che Peugeot 208 ed e-208 sono state premiate come miglior “Auto importata dell’anno” da COTY-Japan con i punteggi più alti ottenuti tra tutte le auto importate nominate nel 2020.

La Commissione Japan-COTY commenta questo premio come di seguito: “Il motivo per cui è stato assegnato questo premio è che Peugeot 208 ed e-208 hanno garantito una sensazione di guida elegante di alta classe grazie alla combinazione tra un corpo ad alta rigidità e le sospensioni fluide. Inoltre, la manovrabilità per il guidatore è eccellente, perché permette un’ottima guida in curva.”

“Con un alto contenuto di design degli interni e la sua finitura precisa e raffinata nell’insieme, questo modello è stato molto apprezzato per la sua disponibilità nella versione EV, e-208. Il suo prezzo al dettaglio inferiore a 4 milioni di JPY per questa versione EV è anche un altro fattore per apprezzare i vantaggi di questo modello. ”

La 208 e la e-208 sono le berline compatte con contenuti eleganti dal design esterno e con i-Cockpit 3D adottati per dimostrare sia la funzionalità che l’elaborato design degli interni del marchio, con la sua entusiasmante guida realizzata grazie alla piattaforma di nuova generazione CMP (Common Modular Platform) del Groupe PSA.

Inoltre, grazie alla piattaforma CMP, la casa francese è in grado di proporre vetture sia con motore a combustione interna (ICE) che in versione completamente elettrica (BEV) allo stesso tempo.

Il costo complessivo di proprietà entro 3 anni con un chilometraggio di guida inferiore a 30.000 Km è più o meno allo stesso livello tra 208 ed e-208 (calcolato con una simulazione interna), il che significa che sarà possibile acquistare un BEV quasi allo stesso costo come acquistare un veicolo ICE.

Questa volta, siamo orgogliosi di sapere che l’arrivo di PEUGEOT e-208 a un prezzo accessibile è stato apprezzato dalla giuria COTY, con il suo potenziale per promuovere maggiormente l’elettrificazione in Giappone.

