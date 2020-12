PSA utilizza i sistemi di pagamento digitale Fintech per i suoi clienti

Il gruppo PSA (Peugeot Société Anonyme) utilizza i sistemi di pagamento digitale Fintech Score & Secure Payment (SSP) per i suoi clienti che hanno il loro veicolo da riparare nella sua rete di riparazioni. Ciò riguarda i suoi marchi Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Vauxhall.

L’obiettivo è semplificare il percorso del cliente per i pagamenti. La soluzione SSP è già ampiamente utilizzata nel settore dell’e-commerce, su internet e nei punti vendita. Il sistema consente ai clienti di pagare online i servizi post-vendita. Il pagamento può essere effettuato, differito, in più rate o in contanti. Fintech si occupa di pagamento, lotta alle frodi e incasso mediante riacquisto dei crediti.

” Questo nuovo servizio è un passo importante nella digitalizzazione e semplificazione del nostro processo post-vendita e offre ai nostri clienti una reale flessibilità “, afferma Delphine Lafon Degrange, Direttore Marketing e Digital di PSA Aftermarket. Ciò che ha deciso PSA è l’adattabilità di SSP per soddisfare le aspettative specifiche della casa automobilistica. ” Nell’era del phygital e della dematerializzazione, PSA cercava un player in grado di rispondere alla complessità di affrontare i problemi multi-rete, per riparatori approvati e la nostra entità Eurorepar Car Service.”

Gli autoriparatori PSA, da parte loro, hanno accesso a un sistema facile da usare e a un monitoraggio completo dei pagamenti. Questo sistema sarà offerto anche su terminali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dislocati in molte concessionarie, che consentiranno di offrire un servizio post vendita ai clienti. Si prevede di distribuire la soluzione in tutte le filiali e importatori di PSA. In Europa, i paesi saranno attrezzati entro la fine della prima metà del 2021. La distribuzione continuerà nella seconda metà dell’anno in Russia, Turchia, Marocco, Tunisia, Brasile e Argentina.

Ti potrebbe interessare: PSA: nessun accordo trovato con i sindacati in Slovacchia per il nuovo contratto collettivo

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI