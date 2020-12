Ram 1500 Laramie Sport sfreccia sull’autostrada tedesca | Video

Il Ram 1500 è senza dubbio uno dei pick-up più popolari in America ma negli ultimi anni ha conquistato anche alcuni consumatori europei grazie alle sue caratteristiche. Fino al 2010, questo veicolo veniva venduto sotto il brand Dodge con il nome di Dodge Ram. Da quell’anno in poi, questa denominazione si è trasformata in un vero e proprio marchio che ora appartiene a Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

L’ultima generazione del 1500, la quinta, ha debuttato in occasione del North American International Auto Show 2018 a Detroit nel gennaio di quell’anno. Il model year 2019 ha raggiunto le concessionarie statunitensi nel corso del primo trimestre del 2018 a un prezzo di partenza di 31.695 dollari (26.147 euro).

Ram 1500: un esemplare europeo mostra la sua imponenza sull’autostrada tedesca

All’epoca, la gamma era caratterizzata da sette allestimenti anziché 11 come le generazioni precedenti. Inoltre, il MY 2019 ha aggiunto la tecnologia mild-hybrid eTorque con un piccolo motore elettrico integrato nella trasmissione e un pacco batteria per fornire più coppia e per recuperare energia.

Arrivando al 2020, la casa automobilistica americana ha annunciato il model year 2021 che porta con sé alcune piccole novità fra cui il pacchetto Trailer-Tow, oltre all’introduzione della variante TRX con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare 712 CV di potenza e 881 nm di coppia.

Fra le motorizzazioni disponibili per il Ram 1500 c’è anche l’Hemi V8 da 5.7 litri che produce 401 CV e 555 nm. Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da TopSpeedGermany che ci mostra un esemplare europeo del pick-up in versione Laramie Sport che sfreccia sull’Autobahn.

