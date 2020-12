Veicoli elettrici: le vendite in Germania sono destinate ad aumentare

Le vendite di veicoli elettrici in Germania supereranno per la prima volta quelle registrate in California quest’anno in quanto gli incentivi messi a disposizione dal governo hanno l’obiettivo di spingere proprio questo mercato.

Secondo un report di Schmidt Automotive Research, nei primi nove mesi del 2020 sono state acquistate 98.370 nuove auto completamente elettriche in Germania. Si tratta sicuramente di un ottimo risultato per le case automobilistiche locali quali Volkswagen, Daimler e BMW.

Veicoli elettrici: gli incentivi proposti dal governo tedesco spingono questo mercato in forte crescita

Il mese scorso, le immatricolazioni di EV in Germania sono aumentate del 523% a 28.965 unità. In particolare, Tesla ha registrato una crescita del 500% a 1680 esemplari, conquistando una quota di mercato pari allo 0,6%. Grazie agli incentivi proposti dal governo tedesco (che raggiungono fino a 9000 euro per i veicoli elettrici a batteria), il parco auto a zero emissioni della Germania ora copre il doppio di quello della Norvegia, sebbene quest’ultima sia ancora il paese con il più alto numero di EV in circolazione.

Contrastare Tesla nell’industria automobilistica tedesca è molto importante per Volkswagen, Daimler e BMW, soprattutto perché insieme non valgono nemmeno la metà di quello che la casa automobilistica americana vale ora. Se ciò non bastasse, l’azienda di Elon Musk sta costruendo uno stabilimento vicino a Berlino, spostando praticamente la battaglia nel territorio delle rivali tedesche.

In generale, l’Europa ora è concentrata sull’eliminazione graduale delle auto a benzina e diesel. Ad esempio, il Regno Unito è pronto a vietare le vendite di nuovi modelli con motore endotermico entro il 2030.

