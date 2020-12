Nuova Jeep Compass Trailhawk trapela nelle prime foto spia

Oltre a introdurre le versioni produzione di Wagoneer e Grand Wagoneer, Jeep prevede di aggiornare il prossimo anno la popolare Jeep Compass che si avvicina sempre di più al restyling di metà carriera.

La conferma arriva da nuove foto spia pubblicate nelle scorse ore su Internet che ci mostrano un prototipo senza alcun camuffamento della presunta nuova Jeep Compass Trailhawk. Si tratta del primo avvistamento di questa variante del SUV.

Nuova Jeep Compass Trailhawk: il primo prototipo del prossimo restyling si mostra in alcune foto spia

Grazie alle immagini possiamo vedere che la Compass Trailhawk avrà dei gruppi ottici anteriori con un nuovo design e una striscia a LED posizionata in alto. In generale, i designer della casa automobilistica americana hanno applicato alcune modifiche al frontale del veicolo con una griglia più dritta, dei fendinebbia rinnovati e una mascherina in plastica disposta sotto la griglia.

Per quanto riguarda il posteriore, il prototipo ci conferma l’assenza del gancio traino e di fanali leggermente rivisti. Passando agli interni, purtroppo le foto spia non ci hanno rivelato nulla ma a bordo della nuova Trailhawk possiamo aspettarci una serie di aggiornamenti molto importanti come ad esempio l’implementazione del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display centrale touch più grande, molto probabilmente da 10.25 pollici.

Inoltre, il nuovo restyling del SUV dovrebbe essere caratterizzato da materiali di qualità superiore, un nuovo volante e un quadro strumenti digitale con schermo da 10.1 pollici.

Sotto il cofano della versione Trailhawk dovremmo trovare un motore a quattro cilindri aspirato da 2.4 litri abbinato a un cambio automatico DCT a 9 rapporti. Non ci resta a questo punto che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla Jeep Compass Trailhawk.

