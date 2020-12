Città Metropolitana Milano, telecamere per la sicurezza stradale. Chi l’ha ideato lo definisce uno dei più grandi progetti integrati di Smart City d’Europa per la riduzione dell’incidentalità, a tutela di pedoni e ciclisti. Il tutto col Grande Fratello. Numerose telecamere a controllo (nel rispetto della privacy) dei veicoli, così che il Codice della Strada venga rispettato.

Città Metropolitana Milano: occhi elettronici anti-infrazione

Si parte da un dato: nella sola Lombardia gli incidenti stradali sono stati 32.560 nel 2019. E hanno causato il ferimento di 44.400 persone e 438 decessi. Nella sola area metropolitana di Milano 13.607 sinistri, i feriti 18.097 e i morti 106. Nell’area della Città Metropolitana di Milano gli incidenti che hanno coinvolto pedoni, lo scorso anno, ammontano a 2.018.

Arriverà un innovativo dispositivo di controllo dei passaggi pedonali. Sono previsti quattro lampeggianti Led a elevata luminosità installati in prossimità delle strisce pedonali e due segnalatori più esterni che si attivano solo in presenza del pedone, allertando i veicoli in transito. Si limita il problema della scarsa visibilità diurna e notturna.

Il progetto prevede in totale l’installazione di 90 apparati: entro la fine dell’anno saranno 3, di cui 2 già installati a oggi. Inoltre, il sistema è dotato di una telecamera che registra un’area di 360°, archiviando in un “cloud” certificato, 24 ore su 24, tutto ciò che avviene nel territorio circostante l’attraversamento, garantendo il controllo della zona coperta e il recupero delle registrazioni video da parte della Polizia in caso di responsabilità in un incidente.

Contro gli eccessi di velocità: autovelox

Ci sarà posizionamento di alcuni tra i più innovativi sistemi di controllo per rispetto dei limiti massimi di velocità, in grado di acquisire in tempo reale le immagini e le informazioni utili per documentare in maniera inequivocabile l’eventuale infrazione.

