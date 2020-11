Le forze dell’ordine francesi guideranno presto la Peugeot 5008

La Peugeot 5008 è stata scelta dal Ministero dell’Interno come veicolo di riferimento per la polizia e la gendarmeria francesi. Le specifiche definivano la volontà di dotare le forze di polizia di un veicolo di altissimo livello di prestazioni e made in France.

Peugeot 5008 è stata scelta dal Ministero dell’Interno come veicolo di riferimento per la polizia e la gendarmeria francesi

Al termine del processo di selezione, i servizi del Ministero dell’Interno hanno ordinato 1.263 Peugeot 5008 prodotte a Sochaux e Rennes. Questi veicoli saranno convertiti presso il sito del gruppo PSA a Poissy. Fino a novembre 2022, la PEUGEOT 5008 è referenziata sul lotto di grandi SUV per il mercato del Ministero dell’Interno.

I 1.263 veicoli ordinati per polizia e gendarmeria hanno un allestimento unico:

Versione Active Business PureTech 130

5 posti (i 2 eventuali posti aggiuntivi sono mantenuti liberi per poter includere gli strumenti elettronici relativi allo svolgimento delle proprie mansioni)

Artense Grey per la polizia / Sulawesi Blue e Bullseye Blue per la gendarmeria nazionale

Serigrafia con i loghi “POLICE” e “GENDARMERIE NATIONALE”.

Layout specifici per ogni diversa funzione: ringhiere leggere sul tetto, ecc….

La trasformazione verrà effettuata nel laboratorio di trasformazione che fa parte dello stabilimento del Gruppo PSA a Poissy con consegne che sono iniziate e proseguiranno fino alla fine di dicembre.

Ti potrebbe interessare: Peugeot offre fino a 8100 sterline di sconto sull’acquisto online nel Regno Unito

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI