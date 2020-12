Fiat Tipo restyling: annunciati prezzi e allestimenti per la Spagna

Oltre alla Panda, negli ultimi anni un’altra vettura di Fiat è riuscita a conquistare tantissimi clienti: la Fiat Tipo. Nonostante le tantissime concorrenti presenti sul mercato, l’auto ha superato tutte le previsioni di vendita fatte da FCA.

Nelle ultime ore, il veicolo ha ricevuto un importante restyling che va a migliorare praticamente tutti gli aspetti. Una delle novità sicuramente più interessanti è l’introduzione della variante Cross adatta agli avventurieri. Dopo l’annuncio ufficiale fatto nel nostro Bel Paese, la storica casa automobilistica torinese ha annunciato i prezzi e le varianti per il mercato spagnolo.

Fiat Tipo: il nuovo restyling debutta anche in Spagna

La gamma della Fiat Tipo è composta da tre versioni: hatchback, berlina e station wagon. La prima e l’ultima sono state aggiornate mentre la seconda variante dovrebbe arrivare più avanti ed è stata temporaneamente sostituita dalla nuova Fiat Tipo Cross. Adesso la gamma è costituita da tre allestimenti: Standard, City Life e Life.

La versione d’accesso della Tipo restyling propone una datazione molto completa e comprende caratteristiche come aria condizionata e rilevatore di stanchezza. Come optional, invece, sono disponibili l’assistenza al mantenimento della corsia e quello di velocità. L’allestimento City Life aggiunge radio con display touch centrale da 7 pollici e connettività Apple CarPlay e Android Auto e il riconoscimento della segnaletica stradale e il cruise control.

Infine, abbiamo la Fiat Tipo Life che è quella più completa e tecnologica presente nella gamma del nuovo restyling. Questa aggiunge cruscotto digitale configurabile con schermo da 7 pollici e sensore di luce e pioggia. In aggiunta, abbiamo cerchi in lega da 16″ e climatizzatore automatico.

La variante Cross è disponibile in due proprie versioni chiamate City Cross e Cross standard. La prima propone in più radio digitale DAB, luci posteriori a LED, barre sul tetto e cruise control mentre quella più completa include cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cerchi in lega diamantati da 17″ e gruppi ottici Full LED con controllo automatico.

Arrivando ai prezzi, si parte da 18.600 euro per la versione hatchbach standard dotata di motore T3 1.0 da 100 CV, cambio manuale a 5 velocità e trazione anteriore fino ad arrivare a 26.100 euro per le varianti Cross e station wagon, entrambe dotate di motore Multijet II da 1.6 litri da 130 CV, trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti.

