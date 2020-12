Ferrari F50 USA del 1995 in vendita

Nel mondo delle supercar, la Ferrari F50 si distingue come un veicolo davvero iconico. Da quando è stata presentata nel 1995, la Ferrari F50 ha catturato i cuori di molti ed è diventata un’auto da sogno e un must per i collezionisti di tutto il mondo. Ora, CopleyWest sta vendendo un magnifico esemplare della F50, dando la possibilità di possedere una vera auto Ferrari.

Questo esemplare, S / N 104790 è uno dei soli 55 esemplari realizzati per gli USA e uno dei soli 349 in tutto il mondo. Rifinita con la sua vernice Rosso Corsa originale, questa F50 ha pelle nera e tessuto rosso a contrasto condiviso con l’auto di lancio. Sotto la copertura del motore in fibra di carbonio si trova il motore V12 da 4,7 litri di derivazione da corsa abbinato a un cambio manuale a sei marce. Il rombo di questo motore può essere sentito attraverso i collettori e lo scarico Tubi (lo scarico originale è incluso).

Questa specifica Ferrari F50 è stata acquistata nuova dalla Ferrari di Houston il 15 luglio 1996 ed è stata rivenduta nel 1999 al secondo e attuale proprietario. Quando è stata venduta all’attuale proprietario, aveva solo 2.000 miglia sul suo contachilometri e ora si trova a sole 2.120 miglia. L’attuale proprietario l’ha tenuto in esposizione privata negli ultimi 21 anni, mantenendolo in ottime condizioni. Ha appena avuto una nuova manutenzione annuale e PPI alla Ferrari di Newport Beach.

Insieme all’acquisto sono inclusi i manuali del proprietario originali, il libretto di manutenzione originale, il set di valigie Schedoni originale in 3 pezzi con borse portaoggetti gialle, la grande cassetta degli attrezzi Schedoni, la piccola cassetta degli attrezzi Schedoni, il contenitore e la sacca per il gonfiaggio dei pneumatici, la luce di emergenza e l’aletta smontabile con titolare.

Ti potrebbe interessare: Per celebrare il traguardo dei 1000 GP, Ferrari mette all’asta una replica della SF1000 “Amaranto”

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI