Citroën starebbe progettando un mini SUV basato sulla nuova C3

Citroën starebbe progettando un SUV compatto dedicato al mercato indiano e forse anche a quello europeo. Secondo un sito Web indiano, il progetto è conosciuto internamente con il nome in codice CC21 mentre la variante elettrica con eCC21.

Pare che l’obiettivo di questo nuovo veicolo non siano i tradizionali SUV compatti fino a 4 metri come Hyundai Venue, Ford EcoSport, Kia Sonet, Nissan Magnite e Renault Kiger ma modelli ancora più piccoli. In questo caso, la Citroën eCC21 avrà l’obiettivo di scontrarsi in India con artisti del calibro di Tata HBX, Maruti Ignis e Mahindra eXUV100.

Citroën: la casa francese starebbe lavorando su un mini SUV basato sulla nuova C3

Ciò significa che che questo modello sarà più piccolo della nuova Citroën C3 in quanto i veicoli appena citati hanno una lunghezza media di 3,70 metri. Proprio come gli altri modelli del progetto C-Cubed, la Citroën CC21 sorgerà sulla piattaforma modulare CMP mentre per la variante elettrica sarà utilizzata la e-CMP.

Grazie a un passo di 2,48 metri, la casa automobilistica francese dovrebbe installare una batteria con capacità fino a 50 kWh. Con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima, il SUV super compatto di Citroën promette ottime prestazioni e autonomia che potrebbe raggiungere anche 400 km nel ciclo WLTP se le celle utilizzate saranno le stesse della Peugeot 208.

La Citroën eCC21 dovrebbe arrivare in Europa con una batteria con capacità inferiore, forse tra 30 e 40 kWh. Essendo un veicolo entry-level, dovrà costare meno e questo si traduce in una minore autonomia per non rubare vendite ai fratelli maggiori come la nuova C3.

La presentazione ufficiale di questo nuovo modello è attesa nel 2022. Visto che mancano ancora diversi mesi al probabile debutto, sicuramente maggiori informazioni saranno presto rilasciate.

