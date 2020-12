Jeep Renegade SUV più venduto a novembre in Brasile

Novembre è stato il mese migliore dell’anno per il mercato delle auto nuove e la Jeep Renegade è stata il SUV più ricercato dal pubblico brasiliano nel periodo. Secondo i dati Renavam rilasciati da Fenabrave (Federazione nazionale della distribuzione di veicoli a motore), il modello ha ottenuto 6.453 immatricolazioni.

Questo volume di vendite di novembre è stato il migliore dell’anno per la Jeep Renegade, consentendo al modello realizzato a Goiana (PE) di superare di poco più di 100 unità la concorrente Chevrolet Tracker , mentre il fratello maggiore Jeep Compass ha chiuso il podio della classifica di vendite con 6.155 immatricolazioni.

A novembre, in Brasile la categoria SUV ha avuto ancora una volta la quota di mercato maggiore, concentrando il 32,7% delle targhe. Al secondo posto le cosiddette “Small Hatches” (classifica che per Fenabrave comprende vetture come Chevrolet Onix e Hyundai HB20 ), con una quota del 29,4%, mentre le vetture “Entry” (Renault Kwid e Fiat Mobi e Uno) hanno raggiunto una quota del 12,3% delle vendite.

Nell’anno la leadership è ancora di Volkswagen T-Cross, con un totale di 52.686 unità. Il SUV compatto del marchio tedesco è in cima alla lista che comprende anche Jeep Renegade (48.988), Jeep Compass (45.997) e Chevrolet Tracker (42.623).

I 10 SUV più venduti in Brasile a novembre 2020

1 – Jeep Renegade – 6.543 unità

2 – Chevrolet Tracker – 6.427 unità

3 – Jeep Compass – 6.155 unità

4 – Volkswagen T-Cross – 5.562 unità

5 – Hyundai Creta – 5.218 unità

6 – Honda HR-V – 3.700 unità

7 – Nissan Kicks – 3.429 unità

8 – Volkswagen Nivus – 3.149 unità

9 – Renault Duster – 2.618 unità

10 – Ford EcoSport – 2.426 unità

