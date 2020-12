Jeep Renegade 4xe: ecco quanto costa noleggiarlo

Jeep ha deciso di abbracciare l’elettrificazione, portando sul mercato alcuni veicoli ibridi plug-in contrassegnati con la denominazione 4xe. Fra questi abbiamo anche il nuovo Jeep Renegade 4xe, ideale per chi desidera guidare un SUV compatto ma equipaggiato dalle tipiche caratteristiche off-road proposte dallo storico marchio statunitense.

Infatti, il Renegade può essere utilizzato sia per guidare comodamente in città che per affrontare al meglio un weekend ricco di avventure. Oltre alla soluzione tradizionale di acquisto, è possibile affidarsi alla formula pay per use Leasys Miles per noleggiare il nuovo Renegade 4xe.

Jeep Renegade 4xe: disponibile a 319 euro al mese con Leasys Miles

È previsto il pagamento di un canone di 319 euro al mese (IVA inclusa) per 48 mesi senza anticipo e con inclusi 1000 km nel contratto. A questa cifra mensile è possibile mettersi alla guida della versione Limited 1.3. L’offerta di Leasys da FCA Bank per il Renegade ibrido plug-in include anche copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, tassa di proprietà, servizio di infomobilità I-Care e app per gestire tutti i servizi.

Una volta terminati i 1000 km inclusi nel canone mensile, si applica un costo di 0,09 euro/km che vengono tracciati tramite il servizio di infomobilità I-Care. Il Renegade 4xe riprende per filo e per segno il design della versione con motore a combustione interna.

Il propulsore ibrido offerto dal SUV compatto è costituito da un motore turbo benzina da 1.3 litri abbinato a un propulsore elettrico disposto sull’asse posteriore e una batteria da 11,4 kWh. Quest’ultima permette un’autonomia in modalità full electric di 50 km senza produrre emissioni.

In totale, il Jeep Renegade 4xe è in grado di sviluppare una potenza di 190 CV. Essendo un veicolo appartenente alla gamma della brand di FCA, ci sono diverse caratteristiche orientate all’off-road come il sistema Selec-Terrain per il controllo della trazione che consente di scegliere fra cinque modalità di guida in base al terreno che bisogna percorrere.

