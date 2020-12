Dodge Charger SRT Hellcat e Shelby GT500 S197 si sfidano in una drag race

La Ford Mustang Shelby GT500 della generazione S550 è una delle vetture più popolari in America. Spesso e volentieri questa è protagonista in diverse drag race. Quest’oggi, però, vi proponiamo un confronto fatto da Mod2Fame Vlog (e pubblicato su YouTube) fra una Dodge Charger SRT Hellcat e una Mustang Shelby GT500 di generazione S197.

Abbiamo di fronte uno degli esemplari originali di GT500 S197 costruiti tra i model year 2007 e 2009. Le specifiche originali offerte dalla vettura includono un motore V8 sovralimentato da 5.4 litri che eroga 500 CV di potenza.

Dodge Charger SRT Hellcat: la berlina muscolosa sfida una Mustang Shelby GT500 S197 modificata

Come potete immaginare, il proprietario di questa GT500 dovrebbe aver apportato alcune modifiche per affrontare al meglio la Hellcat. Anche se la nuova potenza erogata dalla Mustang non è stata menzionata, sappiamo che il motore è stato ricostruito e abbinato a un compressore Whipple.

Per quanto riguarda la Dodge Charger SRT Hellcat, sotto il cofano si nasconde il conosciutissimo e apprezzatissimo Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri abbinato ad alcune modifiche aftermarket. Mod2Fame Vlog afferma che la sua muscle car a quattro porte è in grado di completare il quarto di miglio in 10,5 secondi. Inoltre, come è possibile notare nel filmato, la vettura dispone di cerchi beadlock abbinati a pneumatici adatti alle drag race.

La Charger SRT Hellcat riesce ad avere la meglio sulla Mustang Shelby GT500 per quanto riguarda la trasmissione in quanto troviamo un cambio automatico a 8 rapporti rispetto a quello manuale a 6 marce. Per scoprire maggiori informazioni sulla gara di accelerazione, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

