Massima collaborazione fra Case auto Usa e Biden. Che è il presidente Usa eletto. Questo il risultato di un incontro organizzato l’1 dicembre dall’Alliance for Automotive Innovation: l’associazione di rappresentanza del settore auto degli States. S’è discusso dei gradini da scalare durante la transizione politica. Ossia nel passaggio di testimone da Trump e Biden come inquilino della Casa Bianca.

Massima collaborazione fra Case auto Usa e Biden: a tutto elettrico

A parlare per l’Alliance for Automotive Innovation è stato il presidente John Bozzella. Obiettivo, ha detto, promuovere assieme a Joe Biden la riduzione delle emissioni e concretizzare i vantaggi di un futuro elettrico. In ballo, investimenti per centinaia di miliardi per sviluppare i prodotti che guideranno il futuro a zero emissioni. Un cambiamento senza precedenti nelle infrastrutture. Per raggiungere il target, sarà necessaria la resilienza della rete elettrica: più auto in carica di notte richiederanno un sistema elettrico equilibrato e forte.

Auto elettrica da Barack Obama a Joe Biden

Biden vuole riprendere il lavoro sulle politiche ambientali che già Barack Obama aveva portato avanti. Ma che ha subìto un’interruzione causa Donald Trump. Miliardi di dollari verranno impiegati per creare una capillare rete di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici: soldi pubblici, dei contribuenti. E per sostenere nuovi crediti d’imposta a favore dell’elettrico.

Repentino il cambiamento di General Motors: addio al sostegno garantito all’ormai ex presidente Trump nella controversia legale sul divieto imposto alla California di stabilire propri standard ambientali. Ford esorta i concorrenti per esortarli ad aderire all’accordo firmato con Sacramento sul rispetto dei limiti sulle emissioni e i consumi.

È il nuovo che avanza, Biden, e i colossi industriali di qualsiasi settore (non solo auto) cercano giustamente l’intesa col vincitore. Ancora qualche giorno, e invece The Donald rappresenterà il passato. Così passa la gloria del mondo. Il sito dell’Alliance for Automotive Innovation è qui.

