Emissioni auto California: GM con Biden. Il colosso americano tronca con Trump. Gli ambiziosi obiettivi sull’elettrico del presidente-eletto, della California e di General Motors sono allineati per affrontare il cambiamento climatico tramite una drastica riduzione delle emissioni, afferma GM.

Emissioni auto California: fiducia nel presidente

Il gigante yankee ha fiducia nel presidente. Non in Trump uscente, ma in Joe Biden entrante. L’amministrazione Biden, la California e l’industria automobilistica, che sostiene 10,3 milioni di posti di lavoro, possono collaborare, dice General Motors. Così il CEO di GM, Mary Barra, in una lettera alle associazioni ambientaliste, in cui garantisce ogni sforzo per trovare il percorso che porterà a un futuro tutto elettrico.

All’inizio, GM era con Trump. Con questa convinzione: il governo federale e non la California dettano le regole sulle emissioni. Ma ora il cambio totale di direzione. Un cambiamento di 180 gradi. Un’inversione a U. Una rivoluzione. Presa molto bene da Biden, che sostiene come queste siano notizie incoraggianti per l’economia, per il nostro pianeta e per il successo a lungo termine dei dipendenti americani dell’industria automobilistica.

Tutti con Biden: esortazione di GM

Anzi, c’è di più. Ora GM ha deciso di ritirarsi immediatamente dalle dispute legali in California, e ha invitato Toyota e Fiat Chrysler a fare altrettanto. Invece GM, nell’ottobre del 2019, assieme al gigante nipponico e a FCA, si era schierato a fianco del presidente contro la California, il più ambientalista degli Stati americani. Ora cosa accade? Da FCA nessuna presa di posizione, almeno per adesso. Altri produttori, tra cui Ford, Honda e Volkswagen, viceversa, hanno già stipulato accordi con la California per ridurre volontariamente le emissioni.

In quanto ai soldi, GM prevede di investire 27 miliardi di dollari in auto elettrica e autonoma entro il 2025, più di quanto investa su veicoli a benzina e diesel.

