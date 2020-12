Peugeot richiama 208, 2008 e Partner in Brasile per rischio di incendio

Peugeot do Brasil avvisa i proprietari dei modelli 208, 2008 e Partner prodotti tra il 2019 e il 2020 per un richiamo su tutto il territorio nazionale. È stata individuata la possibilità di perdite di carburante nel vano motore attraverso la rampa di iniezione. Il rischio deriva dalla possibilità di fuoriuscita di carburante e, in casi estremi, rischio di incendio, che potrebbe causare danni fisici e / o materiali agli occupanti del veicolo ea terzi, e, in casi estremi, il rischio della loro morte.

Peugeot richiama in Brasile alcuni esemplari dei modelli 208, 2008 e Partner per il rischio di incendio

I proprietari dei veicoli coinvolti possono programmare il servizio di verifica tramite il sito web ufficiale del marchio o chiamando il numero 0800-703-2424. Il richiamo inizia questo giovedì (03/12). Il tempo minimo per la riparazione è di circa 2 (due) ore. Vedi sotto tutti i telai coinvolti:

PEUGEOT 208: prodotta dal 02/02/2019 al 28/02/2020 e telaio non sequenziale (Numero di telaio non sequenziale) da KB037122 a LB550428.

PEUGEOT 3008: prodotti tra il 01/04/2019 e l’11/03/2020 e telaio non sequenziale (Numero di telaio non sequenziale) da LB000746 a MB502300.

PEUGEOT PARTNER: prodotti dal 24/04/2019 al 25/06/2020 e telai non sequenziali (Numero di telai non sequenziali) da LG500305 a LG511424.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare novità importanti a proposito di questo richiamo che la casa francese sta attuando in Brasile.

