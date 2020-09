Peugeot estende il nuovo programma di finanziamento all’intera gamma in Brasile

Peugeot sta estendendo il suo programma di finanziamento Just Drive It agli altri modelli presenti in Brasile, ossia le Peugeot 2008, 3008 e 5008.

Il nuovo piano, lanciato all’inizio di questo mese assieme alla nuova 208, consente al cliente di scegliere se continuare a guidare la stessa vettura oppure restituirla al produttore, che promette di acquistare il veicolo per il 100% del valore.

Peugeot: il nuovo piano di finanziamento Just Drive It si estende a tutta la gamma in vendita in Brasile

Il nuovo programma di finanziamento è stato ideato grazie a una partnership tra Peugeot e Banco PSA. L’offerta prevede delle rate pianificate e un anticipo accessibile indipendentemente dal veicolo scelto. Peugeot Just Drive It propone rate e residui prefissati e un importo mensile che non subisce alcuna variazione.

Nel caso in cui il cliente decida di restituire il veicolo al termine delle 30 rate, dovrà continuare a pagare il valore residuo suddiviso in 12 volte. Oltre a questo, Peugeot ha creato un pacchetto di servizi che può essere aggiunto al piano di finanziamento.

Ad esempio, nel prezzo sono incluse le prime tre revisioni, un’assicurazione a prezzo fisso e un piano dedicato all’estetica della vettura con diritto di riparazione di piccole ammaccature della carrozzeria fino a 20 cm e di danni alla vernice fino a 50 cm.

