Il verdetto è chiaro, dopo i vari crolli delle vendite di auto nuove in Italia: servono super promozioni auto se mancano incentivi. Le Case se la devono cavare da sole, visto che gli ecobonus del Governo Conte M5S-Pd sono bassissimi. D’altronde, c’è poco dialogo tra filiera auto italiana ed Esecutivi di grillini e piddini.

Servono super promozioni auto se mancano incentivi: Valore futuro garantito

Pertanto, le strade sono due. Primo: spingere a favore degli acquisti con anticipo zero, rate bassissime. E il Valore futuro garantito. Per esempio, Volkswagen lo definisce il finanziamento personalizzato che consente di sostituire periodicamente l’auto con una nuova vettura della stessa marca. Scegli il modello perfetto per te, la durata del finanziamento,- e il chilometraggio annuo che pensi di percorrere. Se lo desideri, puoi includere nella rata mensile anche la manutenzione ordinaria e le coperture assicurative.

Alla scadenza programmata, cioè dopo aver pagato l’ultima rata, puoi restituire il veicolo, acquistandone uno nuovo: la soluzione che suggeriamo. Così hai sempre la macchina nuova, moderna. Oppure mantieni la proprietà del veicolo, pagando il Valore futuro garantito equivalente alla maxirata finale eventuale. Terza ipotesi: restituire il veicolo, chiudendo così il contratto. Nessuno dà un euro a nessuno.

Seconda strada: noleggio a lungo termine

In alternativa, c’è il nolo lungo. Che dura anni. Per esempio, per il Gruppo FCA il noleggio a lungo termine rappresenta un’alternativa concreta alla proprietà dei veicoli e delle flotte. A fronte di un canone mensile fisso, consente di disporre di un veicolo in costante stato di efficienza. Senza gli oneri gestionali, amministrativi e di manutenzione tradizionalmente legati alla proprietà.

Nessun investimento iniziale (a meno di un anticipo), nessuna spesa imprevista, nessun rischio di svalutazione e nessuna perdita di tempo. Il rovescio della medaglia è che a fine nolo non hai in mano nulla.

Al massimo, anziché il noleggio, puoi valutare il leasing: se vuoi, dopo i canoni, compri l’auto versando il riscatto.

