Dodge Charger Daytona: ecco un tributo moderno alla famosa muscle car

La Dodge Charger Daytona occuperà per sempre un posto molto importante nell’industria automobilistica, nonostante sia stata prodotta in pochissimi esemplari e per alcuni anni. Oltre ad avere un grosso alettone (e particolare) sul retro, le proporzioni di questa muscle car sono impossibili da dimenticare.

Infatti, la Charger Daytona presenta un frontale appuntito, una carrozzeria lunga 5,75 metri e dei cerchi piuttosto piccoli. Queste caratteristiche hanno ispirato diversi artisti del Web nel corso degli anni e il progetto realizzato da wb.artist20, proposto in questo articolo, è sicuramente uno dei più interessanti reperibili online.

Dodge Charger Daytona: un artista del Web realizza un tributo digitale alla storica muscle car

L’artista ha deciso di realizzare un tributo moderno alla Dodge Charger Daytona partendo proprio dalla Charger a quattro porte di ultima generazione. Rispetto ad alcuni altri progetti presenti online, quello di wb.artist20 ha conservato le caratteristiche del frontale della berlina muscolosa. Tuttavia, possiamo notare ad esempio dei fari che puntano verso il basso e ricordano molto quelli utilizzati sulla Dart.

Ovviamente, l’artista ha apportato altre modifiche alla carrozzeria di serie della Charger moderna. Innanzitutto, la carrozzeria non è più a quattro porte ma a due e inoltre le forme del tetto squadrate sono state prese da un modello del 1969. La combinazione di colori ricorda quella che troviamo sulle auto dei taxi (giallo e nero).

La vecchia Dodge Charger Daytona presente in foto è una delle 503 prodotte nel ’69 ed è stata venduta all’asta da Mecum Auctions quest’estate. Immaginando di essere basata sulla top di gamma Charger SRT Hellcat Redeye, sotto il cofano possiamo ipotizzare la presenza del potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 808 CV e 958 nm.

