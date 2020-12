Ram Heavy Duty 2021 offre più capacità di traino e coppia massima

Ram ha deciso di aggiornare la sua gamma di pick-up Ram Heavy Duty più potente e capace del segmento, portando sul mercato il model year 2021. Parliamo di modelli HD in grado di trainare fino a 16.828 kg.

Mike Koval Jr., Head of Ram Brand, ha detto: “Ram riacquista la leadership in termini di capacità offrendo la più alta coppia nominale mai registrata per un pick-up diesel e la capacità di traino a collo di cigno più grande. Comprendiamo le caratteristiche che sono più importanti per i nostri clienti nel segmento dei carichi pesanti e che richiedono capacità laboriose e durature“.

Ram Heavy Duty 2021: la gamma di pick-up HD si aggiorna con novità interessanti

Lavorando a stretto contatto con Cummins, la casa automobilistica americana ha apportato diversi miglioramenti al motore diesel per il MY 2021. Fra questi abbiamo delle ottimizzazioni fatte al turbocompressore a geometria variabile e un aumento di portata nel sistema di erogazione del carburante.

Ciò consente al Cummins I-6 da 6.7 litri di proporre 102 nm di coppia in più rispetto alla precedente versione dello stesso powertrain. Inoltre, questo miglioramento colloca il motore davanti alla concorrenza con 1457 nm totali di coppia, pur mantenendo l’efficienza tipica dei powertrain a gasolio.

Per supportare al meglio la maggiore capacità di traino, la gamma Ram Heavy Duty 2021 ha ricevuto alcuni aggiornamenti importanti. Ad esempio, sono stati integrati nella parte posteriore del cassone un connettore standard del rimorchio a 4/7 pin sul paraurti e un connettore aggiuntivo a 7 pin per collegare facilmente un rimorchio. La capacità di traino superiore consente al Ram 3500 di trasportare i rimorchi da viaggio più pesanti del settore.

Gli interni restano di alta qualità e con tanta tecnologia

Un’altra novità portato dal model year 2021 è lo specchietto retrovisore digitale interno che mostra il video in tempo reale catturato dalla retrocamera. In alternativa, il conducente può trasformarlo nel tradizionale specchietto retrovisore. Questa caratteristica è disponibile su tutti i modelli Heavy Duty e offre una visuale posteriore senza ostacoli per migliorare la sicurezza.

La gamma HD della casa automobilistica americana continua ad offrire materiali, colori e trame di qualità premium, oltre a raffinatezza, tecnologia e lusso. Il sistema di infotainment Uconnect 4 NAV è abbinato a un display touch da 12 pollici che presenta una grafica su misura a seconda del modello scelto e una connettività all’avanguardia.

Presente anche la funzione split screen la quale consente di utilizzare diverse applicazioni contemporaneamente come ad esempio Apple CarPlay e i controlli HVAC. Nell’angolo posteriore sinistro del cassone è presente una presa di alimentazione da 115V a tre poli dotata di un coperchio resistente all’acqua e di un inverter da 400W. Infine, i pick-up Ram Heavy Duty 2021 saranno disponibili nelle concessionarie statunitensi a partire da questo mese.

